Pješak (87) smrtno je stradao kad je na njega jutros u 10 sati nalatio tramvaj na križanju Avenije Dubrovnik i Kombolove ulice.

Tramvajski promet je obustavljen, a očevid je u tijeku.

"Tramvajska linija 14, iz smjera Mihaljevca, prometuje skraćeno do Savskog mosta, a tramvajske linije 6 i 7 skraćene su do Zapruđa. Putnike će od Savskog mosta do Zapruđa prevoziti autobusi", javljaju iz ZET-a.