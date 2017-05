U nastavku suđenja bivšem predsjedniku HGK Nadanu Vidoševiću i ostalima, saslušan je jedan od krunskih svjedoka optužbe Davor Komerički koji je posvjedočio da je Vidošević tražio da za njega pere novac pa ga je spojio s Igorom Premilovcem preko čijih su se inozemnih tvrtki naplaćivali fiktivni računi za HGK nakon čega se oprani novac uz proviziju vraćao u Hrvatsku.

Bivši televizijski producent Komerički ispričao je pred sudskim vijećem zagrebačkog Županijskog suda, tijekom suđenja Nadanu Vidoševiću, da ga je krajem 2006. Vidošević tražio da na neki način za njega pere novac. Nakon što ga je spojio s Premilovcem, Vidošević mu je rekao da će to operativno raditi Zdenka Peternel i da je njemu bitno samo to da se donese nazad ono što je Komora isplatila.

To se je tako radilo do 2011., odnosno sve dok nije došlo do porezne kontrole u tvrtkama Igora Premilovca kada je sve to i prestalo, rekao je Komerički.

Svjedok je ispričao također da je s Komorom počeo surađivati 1997. na projektu Kupujmo Hrvatsko, a tada je upoznao Vidoševića koji je imao glavnu ulogu u Komori jer je odobravao projekte.

Za optuženu Zdenku Peternel svjedok je rekao da je bila glavni operativac u koju je Vidošević imao veliko povjerenje i s kojom je on svakodnevno kontaktirao.

Komerički je posvjedočio da mu je Premilovac, kojeg je upoznao 2000. kad su radili manifestaciju Noć gutača reklama spomenuo u par navrata da može povoljno prati novac i pitao ga može li mu naći klijenta. Komerički tvrdi da o tome s Premilovcem nije razgovarao sve dok ga to nije tražio Vidošević.

Komerički kaže da je Premilovac kojeg su zvali „Mister 10 posto“ bio poznat po tome što je u Hrvatskoj za stotinjak tvrtki prao novac. „Objasnio mi je da je to vrlo jednostavno, da se treba samo potpisati ugovor i da on onda vrati iznos umanjen za 10 posto te da je sve to 'ok'“, rekao je Komerički.

Dodao je da je on organizirao sastanak na kojem su dogovorili način rada. „Premilovca sam predstavio Zdenki Peternel kao osobu koja treba nešto riješiti za 'Šefa', kako su u Komori zvali Vidoševića“, rekao je Komerički, dodavši da je Peternel vjerojatno znala o čemu se radi.

Iako se tog prvog sastanka loše sjeća, Komerički se prisjetio dogovora po kojem je Premilovac njemu trebao dati novac, dok ga je on trebao nositi u Komoru. „Naravno, sa svime je bio upoznat Vidošević jer je on to sve i inicirao“, posvjedočio je Komerički.

Dodao je da je Premilovac, kad se našao u problemima s poreznom upravom tražio 150 tisuća eura. Peternel je rekla da će pitati šefa, ali je na idućem sastanku rekla Premilovcu da to ne dolazi u obzir.

„Kad su počeli ti problemi i nakon prestanka suradnje Komore sa Premilovcem, njegovo ponašanje je osciliralo do euforije do ludila i tada sam se dosta družio s njim i on je znao govoriti ili da će se ubiti ili da će sa svime time ići na DORH“, rekao je Komerički.

Svjedok je ispričao da je to spomenuo Peternel i Vidoševiću, kazavši im da Premilovac postaje opasan i za njih, ali oni nisu imali posebne reakcije, već su samo rekli „neka vrijeme pokaže svoje“.

Premilovac je ranije posvjedočio da je preko svoje inozemne tvrtke Remorker naplaćivao fiktivne račune za HGK i 'oprani' novac uz proviziju vraćao u Hrvatsku.

Dvojica ključnih aktera afere Remorker još su krajem 2015. priznali Uskokove optužbe za izvlačenje novca pa su nakon nagodbe osuđeni na rad za opće dobro, a Premilovac i na povrat nezakonite zarade.

Komerički je uhićen u listopadu 2013. zajedno s Vidoševićevom suradnicom Peternel koju tužiteljstvo tereti da je kao predstojnica ureda predsjednika HGK i voditeljica koordinacije velikih projekata sredinom 2005. osmislila način isplaćivanja novca preko fiktivnih ugovora.

Optužnicom u aferi Remorker koju je Uskok protiv Vidoševića i još osam osoba podigao u srpnju 2015. predloženo je da se Vidoševiću oduzme imovinska korist od čak 39 milijuna kuna. Vidošević je tvrdio da ne zna koji su motivi njegovih suoptuženika da ga terete, a kad je sud potvrdio optužnicu u tom slučaju nazvao je priznanja svojih suosumnjičenika komičnima, ponavljajući da nije kriv te da je žrtva represivnog aparata.

Iz tog slučaja pokrenuta je i istraga za izvlačenje novca iz Hrvatskih autocesta, također preko Premilovčevih tvrtki, a u tom je kraku afere Remorker u konačnici optužen i bivši ministar Božidar Kalmeta te njegovi suradnici. (Hina)