Pregršt je modela koji u širokom luku zaobilaze europsko tržište, no neke od njih bismo rado vidjeli na kućnom prilazu

Kada se sjetimo ikona japanske automobilske industrije iz devedesetih godina, postanemo emotivni. Mazdu RX-7, Nissan Skyline i Toyotu Supru u Hrvatskoj smo mogli gledati isključivo na zidnim posterima, a ni najrazvijeniji dijelovi Europe nisu se s lakoćom mogli dočepati pokojeg primjerka.

Naravno, politika japanskih proizvođača proizvodnje određenih modela isključivo za vlastito tržište zadržala se sve do danas i iako je većina automobila nezanimljiva ostatku svijeta, pronašli smo 5 komada koji bi prema nama itekako ukrasili naše prometnice.

5. Suzuki Alto Works

Da, možda na prvu izgleda pomalo smiješno i liči kao da je izvađen iz Kinder jajeta, no dužinom od svega 3.395 mm i širinom od 1.475 mm pronalaženje parkinga u gradu bit će ''mačji kašalj''. Uz to s obzirom na motor obujma 660 cm3 iz kojeg se pomoću turba izvlači 64 KS i 95 Nm te masu od 610 kg, uživanje u dinamičnoj, ali štedljivoj vožnji je zagarantirano, posebice kada se u obzir uzmu Recaro prednja sjedala. I sve to za 60.000 kuna, dakako, u Japanu.

4. Mazda CX-8

Teško je ne ''pasti'' na dizajn novih Mazdinih modela koji svakako uključuje i novi CX-5. No što kada bismo vam rekli da tvrtka iz Hirošime u ponudi drži veći SUV sa sedam sjedala imena CX-8? Pogonjen 2,2-litrenim dizelašom može se naručiti s pogonom na prednje ili sve kotače uz sve prisutni G-Vectoring sustav. Mjenjač je isključivo automatski.

A ako zavirimo na druga tržišta, pronaći ćemo još dva modela, točnije trenutno najveći Mazdin SUV imena CX-9 za Amerikance, odnosno coupe crossover CX-4 za Kineze.

3. Subaru Levorg STI

STI značka će okrenuti glavu svakog zaljubljenika automobila, a sve ostale prodorni zvuk boxer motora i ispuha najsnažnije Impreze ili po novom modela WRX STI. Navedeni automobil dostupan je na našem tržištu, jednako kao i karavanska izvedba Levorg. Međutim caka je u tome što Japanci mogu birati Levorg STI, praktični 300 konja snažni karavan s odlikama pravog sportskog automobila s reli pedigreom.

Srećom pa dolazi isključivo s CVT mjenjačem, što nam ublažuje razinu zavisti.

2. Toyota GR Sport Voxy

Jednovolumeni kakve znamo više nisu cool, što najbolje govori i posljednja generacija začetnika ove klase automobila – Renault Espacea – koja se klasificira pod sveprisutni SUV segment. Toyota, barem što se tiče populacije Japana, razmišlja drugačije, a prema specifikacijama i fotografijama modela GR Sport Voxy, teško se ne složiti.

Uz pomoć 2,0-litrenog benzinskog motora sa 152 KS i 7-stupanjskog sekvencijalnog mjenjača razvoženje do šestero djece do škole bit će ugodno i brzo, a spušten i krući ovjes, 18'' naplatci i atraktivni spojleri učiniti će ljubomornima ostale očeve koji vas vide na školskom parkingu.

1. Honda S660

Još jedan automobil iz redova tzv. Kei vozila dolazi iz Honde. Za razliku od Suzukija Alto Works, S660 je targa dvosjed, čime je manje praktičan, no miljama atraktivniji. Kao što i samo ime daje naslutiti koristi 0,6-litreni turbo benzinski motor koji je zadržan na samo 64 KS, kako bi zadovoljio japanske propise za ulazak u kategoriju vozila najjeftinijeg poreznog razreda. Time za samo 112.000 kuna dobivate neprocjenjiv gušt vožnje. Preseliti u Japan ili ne, pitanje je sad.