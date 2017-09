Iako su ovo vozila koja najčešće koriste osobe najveće važnosti, mogućnost kupnje ima svaki ''smrtnik''

Zasigurno ste se nekoliko puta u životu susreli s osobama kojima je san kupnja sportskog automobila, primjerice iz Ferrarijeve flote, a jednako tako imate barem jednog poznanika koji mašta o luksuznom SUV-u ili profinjenoj limuzini.

Međutim, što je s onima kojima je sigurnost na prvom mjestu? Stereotipi bi rekli Volvo i ne bi bili u krivu, no jesu li Šveđani ultimativni pružatelji sigurnosti? 5 odgovora na to pitanje pronađite u nastavku.

5. Range Rover Sentinel

Britanski proizvođač jednog od najpoželjnijih SUV-ova trenutno na tržištu u ponudi drži posebnu verziju Sentinel. Radi se o blindiranom vozilu koje zadovoljava VR8 razinu balističke sigurnosti, što u prijevodu znači da može podnijeti paljbu metaka veličine 7,62 mm, izdržati detonaciju 15 kg TNT-a i DM51 granata, bilo da eksplodiraju ispod automobila ili na krovu.

4. BMW serije 7 High Security

Kupci bavarskog ''tenka'' mogu birati između dvije verzije. 750Li dolazi s 4,4 litrenim V8 i 407 KS, dok 760Li pogoni 6.0 V12 s 544 KS, a na impresivne performanse nadovezuje se jednako impresivna razina sigurnosti koja zadovoljava razinu VR9, kojom će putnici biti otporni na metke pištolja, ručnih ili automatskih pušaka, eksploziva i bojni otrov. Uz seriju 7 u ponudi je i model X5.

3. Audi A8 L Security

Jednako kao i kod BMW-a, Audi nudi A8 L s prikladnim imenom Security, koji zadovoljava VR9 razinu balističke sigurnosti. Drugim riječima dolazi s prozorima napravljenim od posebnog višeslojnog stakla između kojih se nalazi jedan sloj polikarbonata, u prtljažniku drži zaštićenu kutiju s opremom za komunikaciju, a u slučaju da su vrata oštećena, pritiskom na tipku mogu se raznijeti šarafi na pantima kako bi se osigurao izlazak iz vozila.

2. Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard

Njemačku premium trojku zaokružuje Mercedes-Benzova S-klasa naziva Guard (zaštitar). Ukoliko kupac radi blizu narko-kartela ova 6,5 metarska limuzina od 5,1 tone zaštitit će ga u svim trenucima. Posebna pozornost je posvećena sigurnosti putnika straga, stoga je iza naslona za glavu postavljena čelična pregrada koja osigurava neprobojnost metaka čak i iz automatske puške AK47. Ispod poklopca motora je twin-turbo V12 s 530 KS i 830 Nm, međutim brzina je ograničena na 160 km/h.

1. Cadillac CT6 'The Beast'

Nije iznenađenje da ultimativno blindirano vozilo dolazi iz SAD-a. Obamin, a sada i Trumpov 'The Beast' (zvijer) nosi značku Cadillaca, no zapravo je mix nekoliko automobila, čime je veličinom blizak dvoma velikim SUV-ovima. 13 centimetara debeli oklop izrađen od čelika, aluminija, titana i keramike prožet je cijelim automobilom, svi prozori od 5 slojeva stakla sa slojem polikarbonata su fiksni osim vozačevog koje se može spustiti nekoliko centimetara ukoliko je potrebno platiti cestarinu, vrata su debljinom jednaka onima na Boeingu 757, a čak i ako se gume probuše, 'The Beast' može nastaviti voziti na čeličnim felgama brzinom manjom od 100 km/h. Cijena? 10 milijuna kuna i titula predsjednika SAD-a.