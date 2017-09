Eurosuper, super plus, dizel za kamione... Mala zabuna kod uzimanja pištolja i već je pogrešno gorivo dospjelo u spremnik. Što sad?

To se ne događa samo početnicima. Uvijek ljuti, a katkad je i skupo. Evo odgovara na najvažnija pitanja o pogrešnom tankanju.

Benzin umjesto dizela – je li to loše?

Čak jako loše, ako je riječ o common-rail ili pumpa-brizgaljka sustavima. Već kod malih količina benzina može puknuti tanki film maziva u brizgaljki. Tko s benzinom vozi modernog dizelaša, u najgorem slučaju riskira kapitalni kvar motora. Jedino rješenje: ispumpati pogrešno gorivo i dati očistiti sustav goriva. Stari dizelaši (na primjer Golf I i II) podnose do 30 posto benzina.

Dizel umjesto benzina – što da sad učinim?

Već kod 5 posto dizela u benzinu mogu nastati skupi kvarovi na motoru i katalizatoru, motor radi ljuto i neuglađeno. Dakle: isprazniti spremnik, dati očistiti uređaj za gorivo.



Super plus umjesto super – da li to išta znači?

Općenito vrijedi: natočiti kvalitetniji benzin ne šteti motoru. No isplati li se priuštiti motoru šampanjac umjesto pjenušca. Benzin s većim oktanskim brojem može dovesti do smanjenja potrošnje i porasta učinka.

Smijem li u auto natočiti dizelsko gorivo za kamione?

U načelu da, ali kamionski dizel sa svojim aditivima nije optimalno podešen za pogon osobnih vozila. A tu su još dva problema: pištolj za punjenje i brzina točenja. Pištolj na crijevu za kamione ima veći promjer i ne ulazi u otvor za punjenje, usto na nekim crpkama gorivo teče mnogo brže. Tko svoj auto želi napuniti gorivom na kamionskoj crpki, mogao bi načiniti ogroman nered.



Savjet više!

Na mnogim pištoljima za punjenje goriva sjaje reklame umjesto jasne oznake vrste goriva. Tada opasnost od zabune više nije tako velika. Pripazite na to.

Greška se može još dodatno smanjiti: na unutrašnjoj strani poklopca spremnika trebala bi biti naljepnica s nazivom potrebne vrste goriva. Ako je nema, sami je napravite!