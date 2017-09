Današnji djedovi nekoć su u automobilu živjeli istinski minimalizam, dok se njihovi unuci voze u modernim računalima s četiri kotača

Upravljač, ručica mjenjača i lijevi retrovizor. Sedamdesetih je to bila standardna oprema u automobilima za ''smrtnike'', a tek su poneki luksuzni modeli u ponudi imali električne podizače stakala i zračni jastuk. Vremena su bila jednostavnija, ujedno i sporija, pa su takvi bili i limeni ljubimci.

Današnji automobili razgovaraju s vozačem, predviđaju sudare i samostalno se parkiraju, a svim funkcijama se upravlja preko nekoliko ekrana većinom osjetljivih na dodir. Naravno, sve kako bi uštedjeli dragocjeno vrijeme kojeg imamo sve manje.

U nastavku donosimo 5 omiljenih automobila na našim prostorima u verzijama starim nekoliko desetljeća te potpuno novim predstavljenim 2017. Pokušajte pronaći razlike.

5. BMW serije 3 GT (2017) vs BMW serije 3 E21 (1975)

Ručno podizanje prozora, klasična ručna kočnica, ručni mjenjač, ručna ventilacija. Bavarska ''trojka'' sedamdesetih godina zahtijevala je od vozača da u potpunosti sudjeluje u svakom elementu vozila. Današnja verzija traži samo pritisak jedne od nekoliko desetaka tipki, a ako je vozaču i to prenaporno, može se poslužiti glasovnim naredbama.

4. Audi A5 Sportback (2017) vs Audi 90 (1984)

Kod tvrtke iz Ingolstadta nekadašnje konstantno pogledavanje na brzinomjer ostavljeno je u prošlosti. Adaptivni tempomat brine se o ograničenjima brzine te razmaku od automobila ispred vas. S druge strane, pušenje klasičnih cigareta više nije 'in' pa 12 voltna utičnica neće poslužiti za zagrijavanje upaljača, već za punjenje električne cigarete.

3. Volkswagen Golf (2017) vs Volkswagen Golf (1974)

Mnogi vole reći kako je Golf od prve generacije do danas malo izmijenio prednje 'lampe' i dodao koju sitnicu u putničkom prostoru. Fotografije govore više od tisuću riječi – sami se uvjerite je li to istina.

2. Honda Civic (2017) vs Honda Civic (1975)

U 10 generacija Hondinog legendarnog modela puno se toga promijenilo, a iako bi se dizajnerski najveća razlika u odnosu na original mogla pronaći u dvije prethodne, više futurističke generacije, posljednji Civic je ozbiljnijim nastupom zakoračio u premium segment i time pokazao najveći napredak.

1. Mercedes-Benz S-klasa (2017) vs Mercedes-Benz S-klasa (1979)

Automobil koji svakom novom izvedbom automobilsku industriju obogati tehnološkim inovacijama, nekoć je oduševljavao grijanim sjedalima, električnim podešavanjem upravljača, ESP-om i potpuno automatskom klimom, dok danas primjerice nudi ENERGIZING kontrolu udobnosti koja odabirom jednog od šest programa namješta klimatizaciju, mirise, ambijentalno osvjetljenje, glazbu i program masaže.