Jeftino je dovoljno dobro: to je možda istina za japanke, ali ne i za kontakt vozila s kolnikom, odnosno vaše gume

U posljednje vrijeme i kod nas se može pronaći raznih guma "sumnjiva porijekla" posve nam nepoznatih, najčešće kineskih proizvođača. Usporedili smo jeftine gume nepoznatih marki, gume poznatih marki i gume opasno istrošenih profila.



Jesen je već počela i za one koji se dosad još nisu sjetili pogledati stanje svojih guma krajnje je vrijeme da to učine. Zakonom određena najmanja dopuštena dubina profila gume u većini europskih zemalja iznosi 1,6 milimetara, premda bi trebala iznositi barem tri milimetra da ponašanje vozila na mokrom kolniku bude prihvatljivo.



Problem može predstavljati dubina profila korištenih ljetnih guma koja je u načelu različita – ovisno o tome jesu li se prethodno nalazile na prednjoj ili stražnjoj osovini.



Ako je kontaktna površina guma istrošena, zakonski ste ih obvezni zamijeniti. Zakonodavcu je pritom posve svejedno hoće li sve četiri gume biti od istog proizvođača. Međutim, što je sa sigurnošću u slučaju kombiniranja različitih modela guma? Jesu li jeftine gume iz trgovačkog centra dovoljno dobre? I kamo postaviti bolje gume, na prednju ili stražnju osovinu?



Sve to ispitali smo u našem testu guma različitih profila: nepoznatih marki, marki poznatih proizvođača i guma s profilom na granici istrošenosti. Katkad su sve četiri gume bile iste marke, a katkad smo ih kombinirali.



Ali ponajprije prva i najvažnija spoznaja: par dobrih guma na prednjoj osovini, a loše s minimalnom prionjivošću na stražnjoj, vražja su kombinacija. Vozač ima osjećaj da stražnji kraj stalno zanosi, a prednja osovina ide kao po šinama. Bez ESP-a vozilom se gotovo ne može upravljati, a vožnja se pretvara u opasno granično iskustvo.



Ovako se ponaša izvožena guma

Dubina profila naše testne korištene gume iznosi nešto više od 1,6 milimetara. Zakonodavac dopušta izlizanu kontaktnu površinu, ali je li ona dostatna za sigurnu vožnju? Prvo iznenađenje: čak i do granice izlizanosti izvožena guma poznatog proizvođača bolja je od jeftine bezimene gume. To, međutim, ne znači da ne morate pripaziti na sljedeću činjenicu: ako su na stražnjoj osovini gume najmanje dopuštene dubine profila, vozilo će naginjati snažnoj preupravljivosti. Bez ESP-a vozilom ćete jedva moći upravljati, a put kočenja na mokrom kolniku bit će šest metara dulji nego pri kočenju s punim profilom.

Ponašanje na mokrom

Test smo izveli automobilom sa stražnjim pgonom uz isključenje ESP-a jer htjeli smo procijeniti gume, a ne elektroniku. Započeli smo sa skupljim gumama njemačkog proizvođača na obje osovine. Vozilo i pri velikoj brzini sigurno vozi. Još uvijek sigurna, ali mnogo sporija kombinacija je jeftinih guma na prednjoj, a skupljih na stražnjoj osovini. U nedostatku bočnih vodilica vozilo naginje podupravljivosti, a stražnji kraj jamči stabilnost. S bezobrazno jeftinim gumama na sva četiri kotača vožnja je neskladna i prisutna je podupravljivost, ali vozilom se još uvijek može upravljati.



Najopasnija je kombinacija skupljih guma na prednjoj, a jeftinih na stražnjoj osovini. Pri skretanju u zavoju prednje gume daju sigurnost zahvaljujući bočnima vodilicama, ali na stražnjoj osovini ih nema. Ubrzo po ulasku u zavoj vozilo pokazuje preupravljivost i samo vješt vozač može zadržati kontrolu nad njime.

Kočenje na suhom

U ozbiljnim slučajevima metar dulji put kočenja zna biti presudan. Skuplje gume prianjaju sigurno, čak i u kombinaciji s jeftinim gumama na stražnjoj osovini. Međutim, s jeftinim gumama na prednjoj osovini put kočenja produljuje se na više od 40 metara, dok će u slučaju jeftinih guma na sva četiri kotača vozilu trebati dodatnih desetak metara da se zaustavi.

Kočenje na mokrom

Slabo prianjanje na mokrom kolniku čini razliku još vidljivijom: Skuplje gume trebaju dobrih 45 metara da bi se zaustavile. U kombinaciji s jeftinim gumama na stražnjoj osovini put kočenja produljuje se samo za 1,5 metar, dok se u slučaju jeftinih guma na prednjoj osovini put kočenja produljuje za gotovo šest metara. Najgore je u slučaju kad su jeftine gume i na prednjoj i na stražnjoj osovini – put kočenja produljuje se za 9,5 metara.

Zaključak

Tko štedi na gumama pa kupi samo dvije umjesto četiri gume, može to slobodno učiniti. Ali oprez: jeftine gume nepoznate marke donose opasnost. Onaj tko ih usto postavi samo na stražnju osovinu previše riskira.