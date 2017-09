Bugatti je oduvijek bio posebna vrsta automobila. Moderni primjerci postavljaju rekorde na granici fizike i pameti

Za Juana Pabla Montoyu prošli vikend je bio radni. Zadatak nimalo jednostavan čak i za tako iskusnog vozača utrka.

Bugatti mu je povjerio novi Chiron s ciljem postavljanja rekorda ubrzanja do 400 km/h i zaustavljanja pri istoj brzini. Nakon 17 pokušaja brojke su pokazivale 0-400-0 za 41.96 sekundi!

Superautomobilu s 1500 KS trebalo je 3112 metara za cjelokupnu operaciju.

Od lansiranja do 400 km/h Chiron je stigao za 32.6 sekundi u 2621 metru. Hladne, bezosjećajne brojke, rekli bi ste?

Pokušajte na trenutak zamisliti što se događa s automobilom na koji u tom trenutku djeluju centrifugalne sile i pretvaraju 1 gram gume u 3600 grama. Ventil te iste gume koji su mirovanju teži 18.3 grama pri brzini od 400 km/h postaje bomba od 45 kilograma.

Pritiskom na kočnicu u tom trenutku stvara se sila od 2G što je približno silama pri polijetanju mlaznog aviona. Tako snažno kočenje bi bilo moguće bez aerodinamički dodataka, prije svega spojlera na kraju automobila koji se podiže za 0,8 sekundi i stvara silu od 900 kilograma pritiska. Otprilike kao masa Golfa 2. Čak i s tom silom Bugattiju je bio potrebno 491 metar i 9.3 sekunde da se u potpunosti zaustavi.

JP Montoya, pobjednik utrka Formule 1, Indya 500 i 24 Daytone prema vlastitim riječima nikada nije vozio brže od 407 km/h sve do ovog vikenda. U Chironu na Volkswagenovoj testnoj stazi u Ehra-Lessienu više puta stigao je do brojke 420 km/h. Majstor je sve to odradio bez dodatnih zaštitnih elemenata poput nezapaljivog trkaćeg odjela, kacige i HANSA.

Nismo sigurni koliko je to dobar poticaj za 300 vlasnika Chirona koliko ih je do sada prodano. Sreća je što za brzine iznad 380 km/h moraju od Bugattija dobiti poseban ključ koji otvara čudesni svijet iznad 400 km/h.