Tvrtka iz Stuttgarta pridružila se ostalima koji nas ne žele držati u neizvjesnosti kada su u pitanju automobili koji tek slijede

Tijekom tekuće godine već smo prisustvovali predstavljanjima redizajniranog GLA, novih E-klasa Coupé i All-Terrain te osvježene S-klase, a ujedno je i sportski odjel AMG u prodaju pustio E 63 i GLC 43. Do 2022. tempo se neće usporiti, no svjedočit ćemo mnogo većem broju elektrificiranih ili potpuno električnih modela.

Nastavak lavine novih modela – 2018.

Kao što ste mogli pročitati u Frankfurtskim tračevima, sljedeća godina dobit će tzv. 2. dio navale novih modela koji uključuju redizajnirane G-klasu i C-klasu, odnosno potpuno nove generacije CLA, CLS-a i Sprintera. Najzanimljivija dva svakako su četverovratni AMG GT4 kao zamjena za sadašnji CLS 63 AMG te GLC F-Cell kao hibrid koji dosada niste mogli vidjeti. Za pogon će koristiti kombinaciju električnog motora i vodikovih ćelija, od čega će se struja moći koristiti 50 km (za grad), dok će se na vodik moći prijeći oko 500 km.

Valja napomenuti kako će se veseloj družini pridružiti i Mercedes-Maybach S 650 Cabrio s cijenom od oko 300.000 eura (Njemačka).

SUV, električni, SUV, električni – 2019.

Budući da bi 2018. Maybach trebao ući u sferu S-klase cabrio, a već neko vrijeme krasi limuzinski S, priču bi za dvije godine trebao zaokružiti modelom GLS 500 koji će biti pogonjen V8 i V12 motorima.

Ljubitelji sportskih automobila imaju razloga za veselje jer se Black Series naziv vraća u redove AMG-ovih modela. Ovoga će puta krasiti AMG GT koji bi trebao proizvoditi preko 600 KS i biti proizveden u svega 500 primjeraka.

Od pristupačnijih modela u salonima bi se trebala pojaviti nova B-klasa, ali i GLB kao sredstvo za popunjavanje rupe između GLA i GLC. Niz SUV modela nastavit će se preko najvećih Mercedesovih vozila takvog tipa – GLE i GLS, a kao što je i obećano, možemo očekivati čak dva potpuno električna vozila. ELC bi bio ekološki više osviješten ekvivalent GLC-u s cijenom od oko 50.000 eura i dometom većim od 400 km, dok bi EQC s baterijom od 70 kWh, ubrzanjem manjim od 6 sekundi i konačnom brzinom od 225 km/h bio prijetnja Audiju Q6 i Tesli Model X.

GLA kao središte događanja – 2020.

Mercedesove novitete za 2020. podijelit ćemo na poznate i nepoznate. Od onih već viđenih najmanji SUV GLA dobit će drugu generaciju koja će biti pogonjena dizelskim ili benzinskim motorima te će koristiti pogon na prednje ili sve kotače.

Podosta neočekivano svjetlo dana ugledat će i SL, ovoga puta izrađen na MSA platformi koju će dijeliti s AMG GT-om, a trebao bi doći u cabrio i coupé varijantama.

Zaboravljeni SLC također će se pridružiti modelima u dolasku, a prema riječima ljudi iz tvrtke, bit će ponovno pravi protivnik Audiju TT i BMW-u Z4.

Što se tiče modela koji će s proizvodnih traka izaći kao prva generacija, imamo ih čak pet. EQA i ELA trebali bi predstavljati verzije modela GLA na struju, biti pokretani 75 kW, odnosno 150 kW snažnim električnim motorom i nositi manje i više futuristički dizajn. Ekološkim vozilima pridružit će se i Ecoluxe kao coupé SUV s dometom od 450 km, koji bi se trebao proizvoditi u novoj tvornici u Njemačkoj ili Sjevernoj Americi.

Od preostala dva modela, pogađate, jedan je GLA, no ovoga puta u coupé verziji te SEC koji bi trebao popuniti gamu S-klase u obliku izravnog protivnika Porscheu Panameri.

Odvažnija promjena ikone i nagađanja – 2020. +

U ovom periodu Mercedes bi se prema izjavi Dietera Zetschea trebao ponositi s po jednom električnom verzijom svakog automobila u gami. Međutim, u cijelom planu ima caka, a to je da povećanje prodaje električnih automobila, koji su skuplji za razvoj, znači veće troškove za proizvođača, stoga je cilj do 2025. uštedjeti 4 milijarde eura kako bi se to kompenziralo.

Među modelima na struju trebalo bi se naći mjesta za proizvodnju ''običnog'' CLC-a, čija uloga je smještanje između CLA i CLS-sa. S druge strane najavljena je i nova generacija G-klase s novim imenom – GLG – i prema renderima konačnim pomakom od klasičnog stoljetnog dizajna.