Novi Audi Coupé iznenađuje detaljima, a jedan nam je posebno upao u oko, o čemu se radi pročitajte u nastavku..

Što je to dobilo posebnu pozornost od nas?

Čujemo zujanje, baš tiho…. Čim sjednete u Audi S5, kupe vas iznenadi po prvi put. „Dodavač“ pojasa tiho zujeći izlazi iz B nosača i neupadljivo poput sluge dodaje sigurnosni pojas. Taj nam se tihi luksuz desetljećima sviđao u Mercedesovim kupeima.Samo mali detalj ali takvi detalji donose opstanak. Naposljetku, u Audiju je za A5 bilo jako puno „ohh!“. Ali samo za prvu generaciju. Veliki „ohh“ izostao je u nasljednika, Audijev se dizajn premalo dalje razvio.

Prilično je površno tako neprivlačno upakirati posve nov automobil – izuzev svornjaka kotača ništa nije preuzeto od prethodnika. A onda su tu detalji poput električnog dodavača pojasa koji se svide na drugi pogled. Ali Audi ne glumi Mercedes samo time.

Već pri ulasku se zamjećuje: novi S5 ponajprije privlači dojmom izvrsnosti. Svugdje susrećemo suzdržanu eleganciju i izradu marke trezorskih vrata – dosad Mercedesove vrline.

Dobiva li i novi futuristički kokpit?

Novi S5 ide još korak dalje. Budućnost u automobil unosi posebice digitalni kokpit. Iako mnogo toga poznajemo iz A4, kupe pokazuje vlastiti stil finijim materijalima i šarenim kožnatim sjedalima.

Baš kao u Mercedesu postaje iza upravljača – iznenađenje broj dva. Prethodnik je osiguravao svoju dinamiku tvrdim ovjesom ali ni tome više nema traga. U postavci za udobnost S5 mutira u uglađen Gran Turismo, vozi brzo a usprkos tome posve smireno. To odlično pristaje uz poboljšanu ponudu prostora, na čvrstim sportskim sjedalima S5 je slično velik kao A4. Čak ni nizak krov ne košta spomena vrijednog prostora iznad glave.

Četiri ispušne cijevi za moćan zvuk. S5 zagrmi – a zahvaljujući tvrdom ovjesu vozi kao sportaš

U dinamičkoj postavci S5 odbacuje svaki sram i glumi talentirano sportsko vozilo – s gromkim zvukom, tvrdim ovjesom i neutralnim ponašanjem u vožnji. Nestrpljivo iščekujemo prvi ogled protiv jedanaestice.

Koliko više snage donosi novi S5?

Zasluge pripadaju posve novom motoru. U Ingolstadtu su odbacili kompresor i sada se uzdaju u turbo pogon s 354 KS, 21 više nego dosad. Već se pri kretanju zamjećuje koliko svilenkasto radi novi motor, uglađenost rada podsjeća na legendarni BMW-ov redni šesterocilindraš. Pri najmanjem pritisku na papučicu gasa S5 jurne naprijed, munjevito ubrzava do crvenog područja, serijski osmerostupanjski automatski mjenjač bez trzaja mijenja stupnjeve prijenosa. Usto dolazi duboko promukao zvuk, zvonko zujanje prethodnika je prošlost.

Koliko će me koštati ovaj šarmer?

Novi S5 još uvijek nije u ponudi za hrvatsko tržište. Ono što znamo je da se cijena 2.0 TFSI Quattro (252 KS) vrti nešto preko pola milijuna kuna. U svakom slučaju, nije teško shvatiti da neće biti ništa jeftiniji od prethodnika. No, toliko S5 i vrijedi, što se osjeti najkasnije pri izlasku kada pojas meko klizi u smjeru B-nosača – da ne smeta. Opet to uhu ugodno zujanje, a oku ugodan pogled na agresivno dopadljivi oblik!

ZAKLJUČAK

Novi S5 – to su dva automobila u jednom, paperjast Gran Turismo i žustro sportsko vozilo. Slabosti starog modela Audi je iskorijenio ali je ostala visoka razina cijena. Glede dizajna Audi nije učinio korak naprijed.

Audi S5 Coupé

Motor V6, turbo, sprijeda uzdužno * Obujam 2995 cm³ * Snaga 260 kW (354 KS) pri 5400 o/min * Najveći okretni moment 500 Nm pri 1370 o/ min * Najveća brzina 250 km/h * 0 – 100 km/h 4,7 s * Pogon Na sve kotače /osmerostupanjski automatski mjenjač * Spremnik 58 l * D/Š/V 4692/1846/1368 mm * Prtljažnik 465 l * Težina praznog vozila 1690 kg * EU norma 7,3 l supera/100 km * Emisija CO2 166 g/km * Cijena 694.229 kuna