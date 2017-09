U mnogim su filmovima automobili važan dio radnje i slavni su poput glumaca. Istražili smo što se s njima zbiva nakon snimanja

Glumci se vrate u svoje vile s bazenima, snimaju sljedeći film.... ali što se zbiva s automobilima koji su u filmu često također svojevrsni glumci? Završe li u garaži s ostalim rekvizitima ili se prodaju na uobičajen način sa servisnom knjižicom i objašnjenjem za rupe od metaka?

Ford Mustang, “The Bullit”

Prema riječima bivšeg urednika Mustang Magazina, pronaći automobil koji je Steve McQueen vozio u najpoznatijim filmskim potjerama jednako je pronalaženju igle u plastu sijena. Za snimanje su korištena dva automobila, ali jedan je nakon snimanja bio toliko oštećen da je završio na otpadu. Barem se tako mislio do ove godine kad je taj primjerak pronađen negdje u meksičkoj zabiti.



Drugi Mustang 390 GT iz 1968., a nakon završetka snimanja je kupljen, pa opet prodan i držan neko vrijeme u štali u Kentuckyju. Na kraju je završio u garaži u Tennesseeju. NN vlasnik želi ga obnoviti i dati ga sinu kad položi vozački. Ipak, obećao je da će ga pokazati javnosti kada i ako bude izgrađen muzej Mustanga. Dotada Mustang ostaje u njegovoj garaži.



Lotus Esprit, “Špijun koji me volio”

Niste valjda mislili kako će ovo proći bez automobila iz James Bondovih filmova. Producenti filma “Špijun koji me volio” su zaključili da auto sa strojnicama i katapultom jednostavno nije dovoljno moderan i odlučili su Rogeru Mooreu, Bondu osamdesetih, nabaviti modernija kolica.

Na pamet im je pao auto koji se pretvara u podmornicu. Aston bi potonuo kao kamen, pa je odabran Lotus Esprit S1. Debitirao je opremljen raketama, periskopom i radarom. Za snimanje su korištena dva automobila i pet karoserija i svi su nakon završetka nestali. Jedan se pojavio na zatvorenom skladištu koje je kupljeno za 600 kuna. Taj primjerak je bio jedini funkcionalni model podmornice korišten na snimanju. Primjerak je prodan na aukciji ni više niti manje nego Elonu Musku, vlasniku Tesle za više od 6 milijuna kuna.





Daytona Spider, “Miami Vice”

Za početak treba objasniti da su automobili korišteni u ovoj popularnoj seriji iz osamdesetih ustvari replike napravljene na šasiji Corvette. Koliko je god nekima teško vjerovati, Don Johnson vozio je “lažnjak”. Za snimanje su korištena dva automobila, a prema nekim pričama postojao je i treći.



Ispod crne karoserije Ferrari Daytone Spider skrivala se Corvette iz 1980. Nakon dvije sezone prikazivanja serije auto je privlačio puno pozornosti, što je zabrinulo marketinški odjel Ferrarija u kojem su shvatili da bi mogli dobiti puno lošeg publiciteta ako se otkrije da auto nije “pravi”. U znak dobre volje Ferrari America ponudio je dva automobila za seriju, a odabrali su tadašnju perjanicu ponude Testarossu, pa su lažne Daytone ostale bez posla.



Prema nekim izvorima, auti su otpisani i nema informacija o njihovoj sudbini. Jedan se nakon nekog vremena pojavio u muzeju StarCars u Tennesseeju, dok je drugi završio u rukama kolekcionara te je nakon nekog vremena restauriran i na kraju je ponuđen na aukcijsku prodaju. Nije potpuno jasno je li riječ o jednom te istom autu jer su datumi njihova pojavljivanja prilično nejasni, ali sigurno je da se replika Daytone s registarskom pločicom MI VICE također pojavila na aukciji.



Taj je automobil bio u vlasništvu kamermana u seriji, i uz njega postoji potpuna dokumentacija, tehnički pregled i sitnice iz serije uključujući i fotografiju s autogramima Dona Johnsona i Michaela Thomasa.