Najprodavaniji električni automobil na svijetu nakon 7 godina napokon je dočekao svoju drugu generaciju.

Nissan polaže velike nade u nastavak uspjeha njihova električnog prvoborca. U novu generaciju ugrađeno je jako puno inovacija nastalih kroz godine testiranja starog modela ali i ostalih modela japanske marke.

Vanjski i unutrašnji dizajn je potpuno drugačiji od starog modela. Sada izgleda poput Qashqaija...

Nissan je globalni automobilski igrač i njihovi modeli se prodaju u 160 država. Zadovoljiti svačije estetske ukuse traži puno kompromisa.

Napretkom u iskoristivosti baterija, olakšavanjem drugih građevnih materijala automobila i novim znanjima o aerodinamici Leaf dizajnom neće biti privlačan samo zaposlenicima u IT kompanijama.



Proces navikavanja na dizajn je neizbježna ljudska aktivnost. Na nekim fotografijama koje smo vidjeli, Leaf u prirodnom okruženju izgleda privlačnije. Snažnije boje mu također bolje pristaju.

Unutrašnjost nas ne ostavlja bez daha što opet treba pripisati različitim značenjima pojma – lijepo.

To je najnapredniji električni automobil danas? Hoćemo li napokon s njim moći od Zagreba do Splita?

Proizvođači automobila se inače vole nadmetati brojkama, no ovdje to nije slučaj. U Nissanu su preiskusni da bi se borili s marketingom poput Teslinog. Baterija snage 40kWh omogućava doseg od 378 km po europskom NEDC standardu. U Nissanu tvrde da su istraživanja naših dnevnih navika i potreba potvrdila kako je to optimalna dnevna kilometraža.

Nekima će to biti malo, drugi će pak baterije puniti jednom tjedno. Punjenje baterija do vrha može trajati između 8 i 16 sati, ovisno o punionici. Na jakim, brzim punionicama već za 40 minuta baterija može biti na 80% kapaciteta.

Snaga je povećana 38% u odnosu na stari model i sada raspolažete s 150KS i 320Nm odmah dostupnog momenta za krajnju brzinu od 144 km/h. Za kraj sljedeće godine Nissan je najavio i verziju s jačom baterijom. Nismo sportski model također je u pripremi.

Priča se o budućnosti u kojoj nećemo više sami upravljati autom. Ima li novi Leaf takve mogućnosti?

Udaljeni smo još dosta od potpuno autonomne vožnje zbog puno razloga. Zato Nissan promišljeno u novom Leafu nudi opciju ProPilot koja je polu-autonomni sustav. Uz pravilno korištenje ProPilotovih 4 HD kamere i 12 ultrasoničnih senzora Leaf v2.0 će pratiti promet ispred i oko vas, skretati i po potrebi stati bez vaše pomoći. Čak i bočna parkiranja Leaf može obaviti bez vas.



Nissan je patentirao i vožnju korištenjem samo jedne papučice – gasa.

e-Pedal opcija traži navikavanje na nov način vožnje u kojem otpuštanjem gasa možete kočiti i kretati bezbrižno čak i na uzbrdicama. Sve to naravno pri malim brzinama, za sva ostala jaka kočenja ne zaboravite standardnu kočnicu.



Prvu generaciju Leafa nije se moglo kupiti u Nissanovim salonima u Hrvatskoj. Hoćemo li i kad novi Leaf isprobati u našem kvartu?

Leaf v2.0 prodavat će se u 60 zemalja svijeta, počevši već od 2.listopada u Japanu. U Europu stiže početkom sljedeće godine a kod nas doma u ožujku. Cijene za domaće tržište još nisu dostupne. Nemojte preračunavati u kune 29.900 dolara koliko stoji u Americi. Ako se napravimo vidoviti možemo predvidjeti fer cijenu manju od 280.000 kuna.