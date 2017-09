10 pravila u vožnji koja štede gorivo i novac

Pažljivijom vožnjom na 20.000 kilometara u godini dana moguće je uštedjeti oko 100 litara goriva.

Uz malo pažnje i razmišljanja u vožnji moguće je uštedjeti čak do 20 posto goriva. Bez obzira na to je li benzin skup ili jeftin, nema potrebe bacati novac, a i sve naporniji "zeleni" bit će zadovoljniji. Upravo zato skupili smo na hrpu deset savjeta za štedljiviju vožnju. Nema tu nikakve posebne mudrosti, a neki su savjeti zahtjevaju vojničku disciplinu, ali sve su to faktori koji utječu na potrošnju.

1. Nježno s papučicom

Naravno da je prvo i osnovno pravilo štedljive, kao uostalom i svake druge vožnje nježno i "pametno" postupanje s papučicom gasa. Držite okretaje u najpovoljnijem rasponu. Kada postignete željenu brzinu, prebacite u najviši mogući stupanj prijenosa i održavajte brzinu. Nemojte ubrzanje započinjati iz preniskih okretaja – prebacite u nižu brzinu.

2. Ne vozite u "leru"

Pogrešno je dugo se "kotrljati" do semafora u praznom hodu. Automobil, ovisno o motorizaciji, troši od 0,5 do jedne litre goriva na sat dok pri kočenju motorom elektronika isključuje ubrizgavanje goriva u cilindre i tako praktički u tim trenucima smanjuje potrošnju na nulu. Osim što štedite gorivo i ne smetate na cesti, dulje će vam potrajati i kočne obloge.

3. Ispraznite prtljažnik

Nemojte se voziti s nepotrebnim teretom u automobilu. Ostavite kod kuće sve što vam ne treba: pancerice na ljetovanju ili prazna gajba piva koja cijeli tjedan putuje s vama na posao i natrag nisu vam potrebni. Svakih 100 kg opterećenja povećava potrošnju oko 5 posto.

4. Isključite motor na mjestu

Mnogi novi automobili danas dolaze sa sustavom start-stop koji isključuje motor dok auto stoji, čime se u gradskoj vožnji može znatno uštedjeti. Možete i sami isključiti automobil kad znate da ćete malo dulje stajati – recimo ako vam se upravo ugasio semafor "pred nosom".

5. Usporite!

Vozite li 120 po autocesti umjesto 140 km/h, možete smanjiti potrošnju i do 15 posto. S automobilom koji troši 8 litara na putu od Zagreba do Splita i natrag uštedjet ćete oko 70 kuna.

Nemojte pretjerivati s ovom metodom – ako mislite voziti 90 km/h, radije otiđite starom cestom. Uštedjet ćete puno više.

6. Uklonite nepotrebne nosače

Krovne kutije izvrsno su rješenje za višak prtljage, ali bitno povećavaju potrošnju. Skinite ih kad vam više ne trebaju, i to ne samo kutije nego i nosače. Samo nosači kvare koeficijent otpora zraka za 25 posto, što rezultira 10 posto većom potrošnjom. S kutijom na krovu potrošnja se povećava za dodatnih 10 posto. Veliki paket na krovu može povećati potrošnju za čak 40 posto.

7. Vozite konstantnom brzinom

Kočenjem rasipate kinetičku energiju, a onda trošite gorivo da je ponovo "stvorite". Sportska vožnja s puno naglih ubrzanja i kočenja može povećati potrošnju i do 50 posto. Ako želite štedjeti, pokušavajte što je više moguće voziti konstantnom brzinom. Ako imate tempomat, koristite ga. Pokušajte predvidjeti što će se dogoditi ispred vas kako biste izbjegli nagle promjene brzine kretanja.

8. Štedljivo s klimom

Isključite klimatizacijski uređaj na nižim brzinama. Oko 90 km/h višak goriva koji troši klima izjednačuje se s povećanom potrošnjom zbog otvorenih prozora, pa se na višim brzinama klima više "isplati", a i propuh može biti naporan.

Ovaj savjet vrijedi za proljeće i jesen – naravno da ne preporučamo vožnju užarenim asfaltom usred kolovoza bez klime zbog uštede od 2 kune. Pješice je još jeftinije. Radije ga u takvim uvjetima malo provjetrite prije nego što upalite klimu jer će se tako unutrašnjost brže rashladiti.

9. Provjerite tlak u gumama

Gume na automobilu uvijek trebaju biti pod tlakom koji je propisao proizvođač, i zbog potrošnje goriva, ali i zbog mnogih drugih razloga – od prianjanja za podlogu do ravnomjernog trošenja. Tlak 0,5 bara manji od potrebnog znači 2 posto višu potrošnju.

10. Redovito održavajte automobil

Najmanje troši posve ispravan automobil. Staro ulje, napola začepljeni filtar zraka i slični rezultati nemara odražavaju se i na potrošnju goriva.