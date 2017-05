Jedan od glumaca koji su utjelovili najpopularnijeg svjetskog tajnog agenta, Jamesa Bonda, preminuo je prije nekoliko dana. U spomen na Rogera Moora donosimo popis svih filmova o agentu 007. Ako ste propustili neki od njih, vrijeme je da ga pogledate, bez obzira bio dobar ili loš. Ipak je riječ o klasicima.

24. Umri drugi dan (2002.)

Nevidljivi Aston Marton, Pierce Brosnan koji surfa tsunami-valovima i bolna Madonina glavna pjesma: ovo je fijasko Bond serijala. Film je pušten na 40 godišnjicu, no cijela slika nije bila toliko slavljenička koliko tragično smiješna – baš kao kad na proslavama gledamo starog tetka kako miješa kukovima.

23. Dijamanti su vječni (1971.)

Nakon naglog odlaska Georgea Lazenbya s mjesta agenta 007 producenti su se odlučili vratiti staroj zvijezdi te ponovo na platno dovode Seana Conneryja. Povjerenje producenata Connery je uzvratio manje velikodušno sa skoro najlošijom izvedbom u povijesti svoje karijere.

22. Pogled na ubojstvo (1985.)

Kad je Roger Moore otkrio da nije samo stariji od Tanye Roberts koja je imala ulogu Bondove djevojke, već i da je stariji od njezine majke, znao je da je vrijeme da odloži svoje odijelo. Moore, 57, i Patrick Macnee, 63, imali su zadatak spasiti svijet od Christophera Walkena i Grace Jonesa u doba kada su Schwarzenegger i Stallone razvalili akcijski žanr.

21. Octopussy (1983.)

Roger Moore je uvijek unosio laganiju atmosferu u svijet agenta 007, no na svom pretposljednjem izletu prelazi u samoparodiju: glasao se kao Tarzan dok se spuštao niz grane vinove loze da bi na kraju spasio dan obučen kao cirkuski klaun. Njegova podmornica u obliku krokodila se također ubraja u jednu od najčudnijih i najatraktivnijih ''igračaka'' agenta 007.

20. Svijet nije dovoljan (1999)

Tradicionalno, treći Bond film je onaj kada glumac glavnog agenta zbilja dođe na svoje (primjeri. Connery / Goldfinger, Moore / Špijun koji me volio, Craig / Skyfall). Pierce Brosnan nije imao takvu sreću.

19. Zrno utjehe (2008)

Casino Royale započeo je s Craigovim Bond mandatom u nekom dobrom i specifičnom stilu, ali sve što je bilo dobro brzo se pokopalo u novom izdanju Zrna utjehe. Film je bio više priča iz svijeta Bourneovog ultimatuma nego Bond serijala...

18. Čovjek sa zlatnim pištoljem (1974.)

Nakon što je serijal Jamesa Bonda već pokazao kako utemeljuje nove trendove osim da ih samo slijedi, ovo izdanje lošeg kung fu-a i negativca Scaramange sve je pokušaje bacilo u vodu.

17. Sutra nikad ne umire (1997.)

Bond serijal može biti mnogo stvari, ali pametna satira medija nije jedna od njih. Ipak, imali su dobre ambicije s ovim filmom, a jedan od boljih poteza je što su ubacili Jonathana Prycea kao medijskog mogula koji je odlučio početi treći svjetski rat, jer bi to potaknulo njegove televizijske ocjene. Da, ozbiljno. Ako je ovaj film dokaz ičega, onda je to činjenica da je Pierce Brosnan bio dobar 007 koji je bio nasukan u osrednjim filmovima.

16. Operacija Svemir (1979.)

James Bond ... u svemiru! Uspjeh Star Warsa doveo je do ovog znanstvenog izleta kojega su kritičari uništili zbog užasnog scenarija. Gledano iz daleka, zapravo i nije tako loš kao što se sjećate, klasični Bondovski trenutci samo u svemiru.

15. Operacija Grom (1965.)

Još jedna operacija... Serijal Jamesa Bonda otišao je malo preko granice sa svojim četvrtim izletom: više djevojaka! Više gadgeta! Više akcije! Nažalost, cijela stvar se razvlači na 130 minuta, a podvodne sekvence – u to vrijeme veoma revolucionarne – potpuna su dosada. Još fokus na tupe Seana Conneryja? Vrlo neukusno.

14. Samo za tvoje oči (1981.)

Nakon što se odigralo svemirsko ludilo u Operaciji Svemir, Bond se vratio na Zemlju (doslovno) za nastavak novog Bonda. Ovo je standardni špijunski triler u kalupu iz ''Rusije s ljubavlju'' dok Moore još nije izgubio svoj Bondovski šarm...

13. Samo dvaput se živi (1967.)

Film o Bondu koji se napokon odlučio držati se isprobane formule. Film ima svog "megalomanskog zločinca s deformacijom lica", "podzemnu jazbinu" i "plan za početak 3. svjetskog rata". Scenarij je razigran i zabavan, iako je o "japanskoj" preobrazbi Seana Conneryja trebalo promisliti.

12. Dozvola za ubojstvo (1989.)

Zadnji Bond Timothyja Daltona bio je krvlju natopljena priča o osveti u kojoj smo vidjeli kako agent 007 traga za šefom kartela koji je hranio morske pse dijelovima tijela svog prijatelja iz CIA-e Felixa Leitera... Netipično nasilan zaokret u 80-ima.

11. Spectre (2015.)

Film je pokušao objediniti sve prijašnje Craigove Bondove u jednu cjelovitu pozadinsku priču, ali je od velikih akcijskih scena izostalo nužnog emocionalnog naboja da bi se to izvelo kao treba.

10. Dah smrti (1987.)

Dvanaestogodišnji turnir Rogera Moorea serijal Jamesa Bonda je ostavio s dobrim ocjenama i zaradom, pa je pronalaženje zamjene bilo posebno teško. Odabir je pao na Shakespearovskog glumca Timothya Daltona, potpuna suprotnost Mooreu, Dalton je bio Daniel Craig prije Daniel Craiga.

9. Živi i pusti umrijeti (1973.)

Debitantski Bond Rogera Moorea iznimno je zabavno ostvarenje, izvrsna Bond djevojka (Jane Seymour), velike scene predivnog krajolika, mora i zraka, i Paul McCartneyjeva pjesma. U prilog tome, Daniel Craig i Sam Mendes su također ovo Bond izdanje proglasili svojim favoritom.

8. Dr. No (1962.)

Prvi James Bond film, dr. No, očarao je publiku početkom 60-ih godina zahvaljujući karizmi Seana Conneryja i egzotičnim mjestima između brzih akcija. Ursula Andress koja izlazi iz mora i dalje je jedna od najpoznatijih scena svih vremena.

7. Skyfall (2012.)

50. godišnjica Bonda. Skyfall je sa zaslugom odradio čestitku povijesnim uspjesima starijih Bondova dok je Daniel Craig još jednom pokazao kako se snalazi na novom teritoriju. Uzbudljivo i emocionalno!

6. Špijun koji me volio (1977.)

Ovdje su održani svi Bondovi zakoni – veliki stuntovi, uzbudljiva akcija, megalomanski plan za kraj svijeta... Sve je došlo kao zaključak za titulu najboljeg Bonda 70-ih.

5. Zlatno oko (1995.)

Nakon šest godina u filmskoj divljini, Bond se vratio na spektakularan način uz prestižno debitiranje Piercea Brosnana.

4. Goldfinger (1964.)

Jedan od esencijalnih Bondova. Vrhunska izvedba Seana Conneryja i Bondove djevojke koju glumi Pussy Galore. Klasično dobar Bond uz obilje zlatne boje.

3. Iz Rusije s ljubavlju (1963.)

Odmakom od Bondovih standarda ovaj film je donio pravu špijunsku poslasticu koju su uspjeli neupropastiti s poznatim lošim trikovima. Napet i uzbudljiv klasik.

2. Casino Royale (2006.)

Prekratko! Preplavo! – vikale su naslovnice medija kada je objavljeno novo ime Jamesa Bonda. Ipak, Daniel Craig je utišao sve sumnje pokupivši i nekoliko nagrada.

1. U službi njezinog veličanstva (1969.)

Desetljećima je to bio izgubljeni James Bond film u kojem glumi zaboravljeni agent 007, ali ''U službi njezinog veličanstva'' dobio je na cijeni tek kada se gleda u kontekstu čitavog serijala. George Lazenby imao je nemoguć posao zamijeniti Seana Conneryja, a njegov nedostatak samopouzdanja da će to moći i izvesti se zanimljivo ocrtava u njegovoj verziji agenta 007 - on je ranjiv, a njegova verzija Bonda se čini poput prave osobe umjesto neuništivog superjunaka.