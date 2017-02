Defne je rodila kćer i Toprak je smatra svojom majkom, no Kahraman i nakon dvije godine previše pati za Elif pa se nije zbližio s vlastitom djecom.

Kahramana otac toliko tjera da se opet oženi s Defne da Kahraman to više ne može podnijeti pa pristane. Defne i Kahraman opet se vjenčaju. U međuvremenu Elif kuje plan da pobjegne od Maksuta i uspijeva pobjeći uz pomoć medicinske sestre koja se skrbi za nju, no baš kad je Maksut stigao do Kahramanove kuće, ondje nađe Elif i ponovno je hvata.

