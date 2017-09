Prosidba se dogodila u reality showu Zadruga.

Reality show Zadruga, koji se emitira u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji te BiH prepun je zanimljivog sadržaja, a jedan od zanimljivijih svakako je i prosidba koja se dogodila u kući.

Naime, natjecatelj Marko odlučio je zaprositi natjecateljicu Divnu s kojom je u vezi još od ranije.

Ništa to ne bi bilo čudno da natjecateljica nije ostala zatečena pa je sve izgledalo prilično smiješno.

Prosidba je izgledala otprilike ovako:

Hoćeš li se udati za mene?

Hoću.

Jel me voliš?

Volim.

Koliko?

Mnogo.

Koliko?

Puno.

Reci do neba!

Do neba!

Nisi se obećala drugom?

Nisam, niti jedan me nije vezao za sebe.

Hoćeš se udati za mene?

Hoću.

Ovo je iznenađenje.

Što iznenađenje, kakvo iznenađenje?

Marko kreće ljubiti Divnu ''Nemoj bježati'' kaže joj, a nakon ljubljenja ona pita ''I što sad''?

Zatim su se krenuli opet ljubiti što je njemu išlo s lakoćom, a njoj baš nije jer se stalno otimala i povlačila.

Cijelu prosidbu pogledajte u videu.