Prezgodna djevojka Pamela Rose prava je zvijezda izbora za ljepotu. Ništa to ne bi bilo čudno da atraktivna Britanka nekad nije bila - muškarac imena Paul Witten. No, u tijelu muškarca nije mogla, pa živi kao žena. Iako je zabilježila uspjehe u svijetu ljepote, Pamela zbog svoje situacije pati te je bila izložena teškom zlostavljanju.

"Jedan mladić, koji se isprva činio sasvim okej, čak je bilo i kemije među nama, pljunuo mi je u lice nasred kafića nakon što sam mu rekla da sam transrodna osoba. U očima mu se vidio nevjerojatan bijes. Da nisam bila s društvom, tko zna što bi mi napravio u tom stanju", ispričala je Pamela za The Mirror. Zbog toga ne ide na spojeve, a čak i kad je svojedobno imala ozbiljniju vezu, dečko je nije htio predstaviti prijateljima, već ju je omalovažavao.

"Omalovažavao me i gazio, ali prelazila sam preko svega jer sam tad mislila da boljeg neću naći. Danas znam da zaslužujem bolje", otkrila je djevojka koja je nedavno osvojila titulu najljepše transrodne osobe u Engleskoj. Uvijek je znala, kaže, da nije stvorena da bude muškarac.

"U školi su me tukli, izbjegavali i vrijeđali... Bio je to pravi pakao. S 13 godina sam se čak pokušala ubiti, ali kao i uvijek, spasila me majka Julie", dodala je Pamela. Njena majka joj je, kao i uvijek, i u toj situaciji bila najveća podrška. Sa transformacijom i hormoskom terapijom krenula je kad joj je bilo 16 godina, a nada se da će uskoro ići i na operaciju promjene spola.