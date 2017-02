Bivša košarkašica ŽKK-a Novi Zagreb, zgodna Milica Dabović, ovih dana je u žiži interesa sprskih medija, a sve zbog turbulentnog odnosa sa svojim bivšim dečkom. On ju je nedavno napao, pokušao je zadaviti, uslijed čega je Milica dobila podljeve po tijelu i vratu. Za Blic je Dabović ispričala kroz što je sve prošla tijekom veze s nasilnikom.

"Ne znate situaciju! On je mene pokrao! Ukrao mi je karticu, novac, automobil od oca, moju imovinu, moj novac s računa", rekla je Dabović. Dodala je da se njen bivši partner ispred nje i drogirao. "Samo sam ga to molila, moj zarađeni novac. To je negdje oko sto tisuća eura. Uzeo mi je sat koji sam platila, auto, karticu, gotovinu koju sam imala u novčaniku, uzimao je redovito", dodala je Milica.

Na sve njezine optužbe bivši partner odmahuje rukom, govoreći da su sve to gluposti i neosnovane optužbe te da će o svemu progovoriti kada se završi proces na sudu.