Na društvenim mrežama proširila se vijest kako Maja Blagdan navodno truje mačke u dvorištu zgrade u kojoj živi. Pjevačica se tako našla na udaru udruga koje se bore za prava životinja, ali i stanara nakon što je u posudi za mačke u dvorištu ispred njezine zgrade pronađen otrov.

Otrov je navodno namijenjena mačkama koje borave u dvorištu u zagrebačkoj Ulici Andrije Hebranga. Stanari su navodno za trovanje optužili pjevačicu budući da je ona kao predstavnica stanara navodno još prije godinu dana pisala peticiju da se uklone dvorišne mačke.

No, pjavačica negira sve optužbe. ''Slijedom pitanja i prozivki na moj račun koji, čini se, posljednjih nekoliko dana pristižu sa svih strana, nema mi druge nego da vam se obratim. Naime, neopravdano sam dovedena u vezu sa slučajem trovanja mačaka u dvorištu u kojem se nalazi zgrada u kojoj stanujem. Susjeda koja je prijavila slučaj trovanja neutemeljeno me javno proziva i okrivljuje za ovaj nemili čin. Nemam nikakve veze s počinjenim, niti znam tko je počinitelj te osuđujem ovakvo zlodjelo. Kao predstavnik stanara u svojoj zgradi, ni na koji način ne odgovaram za ponašanje ostalih susjeda kako u svojoj, tako i u okolnim zgradama s kojima dijelimo dvorište.Kao javnoj osobi moje se ime zloupotrebljava u kontekstu ovog nemilog događaja te već nekoliko dana trpim uznemiravanje i javne uvrede. Ljubazno molim da me se dalje ne dovodi u vezu s ovim slučajem'', napisala je Maja Blagdan na svom Facebook profilu.



Pokušali smo kontaktirati Maju Blagdan, no nije bila dostupna za komentar.