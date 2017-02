On je borac za spašavanje svijeta od klimatskih promjena, čovjek koji na tijelu ima istetoviran planet Zemlju pod indijanskim gavranom, koji je zatvorio rudnik zbog utjecaja na okoliš, i koji je ,naravno, zgodan. Kanadski premijer Justin Trudeau omiljen je među građanima, a pogotovo među pripadnicima ženskog spola koje su jednostavno ''poludile'' zbog njegove guze.

Naime, internetom se proširila njegova fotografija kako stoji u iskoraku odjeven u crne hlače. Njegova pozadina je očito toliko zamamna ženama diljem svijeta da se ta fotka proširila brzinom munje uz mnoštvo komentara.

Justin Trudeau's of a butt is the best thing to happen on Twitter today pic.twitter.com/0kKCQR4iQD — Kemal Atlay (@kemal_atlay) February 23, 2017

I JUST DISCOVERED THAT JUSTIN TRUDEAU HAS A REALLY NICE BUTT BRB pic.twitter.com/ik4heD9lWd — 7012 (@juvelenah) February 24, 2017