Judy Garland bila je zlostavljana na snimanju "Čarobnjaka iz Oza", barem ako je vjerovati tvrdnjama njenog pokojnog supruga Sida Lufta. Naime, People prenosi dijelove njegovih memoara, koji su posthumno objavljeni. U knjizi "Judy and I: My Life with Judy Garland" Sid je napisao kako je njegova supruga bila zlostavljana od strane nekih kolega. Sid Luft, inače producent i menadžer, bio je u braku s Judy od 1952. do 1965.

"Maltretirali su je, učinili su joj pakao od života. Stavljali su ruke ispod njene haljine... Bili su to muškarci stariji od 40 godina", napisao je Sid u memoarima. Radili su to patuljci sa snimanja filma, koji su mislili da im je sve dopušteno zbog njihove veličine. I sama Judy svjedočila je o problemima s patuljcima. "Bili su to mali pijanci, razbijeni su bili cijele večeri", rekla je svojedobno Judy.

O ponašanju patuljaka sa snimanja brujao je svojedobno cijeli Hollywood.