Kuharica slavnih i poznatih otkrila je prehrambene navike nekih svojih klijenata.

Bivša kuharica glumice Gwyneth Paltrow i manekenke Mirande Kerr otkrila je prehrambene navike svojih bivših poslodavaca. Tako je za News.com rekla kako Gwyneth i Chris Martin u vrijeme dok je radila za njih nisu jeli ništa.

"Kad sam počela kuhati za njih, ona je snimala Iron Mana. Njen asistent odmah me upozorio da oni ne jedu ništa. Veoma su strogi u svom režimu prehrane, izbjegavaju sve šećere, slatkiše, mliječne proizvode i jedu samo povrće. U početku sam se trudila držati uputa, no shvatila sam da sve više hvale moju hranu kako u nju dodajem više sastojaka. Tako je to kad počnete jesti nešto drugo, a ne samo travu", rekla je Kate.

Dotakla se i prehrambenih navika Mirande Kerr, poznate manekenke. Inače, ona je imala normalnije navike hranjenja od spomenute Gwyneth. "Upoznala sam je tijekom braka s Orlandom Bloomom. Oboje su voljeli moj curry, laganu piletinu i povrtne curryje s kokosom, ali i kvinoju, losos i povrće. Za doručak sam pripremala pileću salatu s puno svježeg bilja te chia puding. Miranda pokušava jesti hranu bez kemikalija i ne jede rižu, samo hranu s niskim glikemijskim indeksom. Drži se pravila 80:20, što znači da 80 posto vremena jede zdravo, ali 20 posto vremena si dopusti i neku poslasticu", zaključila je Kate.