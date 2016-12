Slavni boksač Amir Khan i dalje se nalazi u središtu teške obiteljske drame. Sve je počelo kad je njegova supruga Faryal prozvala Amirove roditelje da su je fizički i psihički godinama maltretirali jer smatraju da je loša muslimanka. U televizijskom intervjuu prije nekoliko tjedana izjavila je i da su je izrezali iz obiteljskih fotografija.

Nikako se, navodno, ne mogu pomiriti s njom i njihovim trogodišnjim brakom, iako su u njemu prije dvije godine dobili i djevojčicu. Kako bi im se za sve osvetila, Faryal je odlučila progovoriti javno o maltretiranju te objaviti fotografiju Amirovog brata kako pijan i gol leži na krevetu. Sada se sukobila i s njegovom sestrom. Optužila je njegovu stariju sestru Tabindu da ju je pretukla i htjela otjerati nazad u New York.

"Povukla me za kosu i ošamarila. Bila sam osam mjeseci trudna. Rekla sam Amiru za to, ali nije mi vjerovao, nije mi mogao vjerovati", rekla je Faryal. Dodala je i da sve što joj se događalo nije pitanje vjere, već obrazovanja. I sama muslimanka, Faryal je odrasla u New Yorku te se zapravo odgojila na zapadnjački način. Običaje svoje vjere poštuje blagdanima, a inače se slobodno oblači i šminka. Iako se to boksačkom prvaku sviđa, njegova obitelj je nikako ne prihvaća. "Nosila sam se s teškim emocionalnim zlostavljanjem, no nikad se neću prestati boriti za Amira, bit ću s njim zauvijek", rekla je djevojka.

Da nije sponzoruša željna novca, Faryal je dokazala kada je prije svadbe potpisala predbračni ugovor, iako je, ističe, u njihovoj vjeri i kulturi to jako uvredljivo. Osim toga, dolazi iz jako bogate njujorške obitelji pa joj novca nikad i nije nedostajalo. Stoga je, tvrdi, njezin šok time veći. Dobro je, kaže, da joj suprug daje podršku i pokušava je obraniti od kritika njegove obitelji. Upitana zašto je o svemu progovorila javno, Faryal tvrdi da jednostavno više nije znala što napraviti jer je Khanova obitelj nije htjela ni saslušati.