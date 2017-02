Svaka majka jednu želju ima, da dočeka da oženi sina. A gospođi Ani Sandalić ta se želja možda uskoro i ostvari. Njezin sin Marko kandidat je showa "Ženim sina". U potrazi za pravom savjet će potražiti i od mame.

Svestrani Rabljanin konzultant je za naftnu industriju, vlasnik vrlo popularnog kluba, a uz to što se bavi iznajmljivanjem apartmana, nezavisni je političar te često drži organizacijsku palicu brojnih događanja na Rabu. S mamom se dobro slaže, zato što se, u šali kaže, zbog njegovih čestih putovanja, ne stignu ni posvađati, ali i zato što je sve karakteristike naslijedio od nje.

Marko traži dobre i iskrene djevojke. Ne zanimaju ga površne veze, već traži iskrenu emociju. "Ja nisam čovjek koji čeka da mu se stvari u životu dese. Nisam netko tko sjedi. Ja prilično u životu kada nešto želim, kada mi se nešto svidi ja to i odradim. Meni kad se netko sviđa ja mu dam do znanja. Kupim cvijeće ili čokoladu", kaže Marko za IN magazin

No nije sve uvijek bilo bajno. "Bilo je tu različitih posljedica. Jedna mi je jednom razbila auto", otkriva Marko koji djevojke osvaja prvenstveno šarmom. "Šarma ima tu uvijek. Možda ta neka stara, bečka škola. To je genetika baka pokojna je bila iz Beča", smije se Marko.

Gospođa Ana voljela bi da njezin sin nađe dobru djevojku, s kojom će i ona biti prijateljica."Treba naravno postojati kemija između dvoje mladih ljudi koji se sretnu bez daljnjega. Ja to razumijem, ja bih voljela nekoga tko zna biti dobar čovjek i drug. Za mene je to vrlo važno", kaže mama Ana.



