Tiffany Trump, najmlađa kći Donalda Trumpa, našla se u neugodnoj situaciji nakon što je stigla na reviju njujorškog tjedna mode. Organizatori su predsjednikovoj kćeri osigurali mjesto u prvom redu gdje inače sjede poznate osobe, utjecajni novinari i modni blogeri. No nitko od organizatora nije pretpostavio da pored nje neće nitko sjesti.

Fotografija s revije na kojoj se jasno vide prazna mjesta pored 23-godišnjakinje odmah su osvanule na Twitteru. "Nitko ne želi sjediti pored Tiffany. Čim su ju ugledali odmah su otišli tako da su sad sjedala pored nje prazna", napisao je jedan korisnik.

Nobody wants to sit next to Tiffany Trump at Philipp Plein, so they moved and the seats by her are empty. pic.twitter.com/XcxNYI6Kf8