Dječak - magnet, poznatiji kao Ivan Stojiljković, oduševio je žiri Supertalenta pri pokazivanju svog talenta. 12-godišnjak iz Koprivnice vlastitim tijelom privlači metal, a talent je otkrila njegova baka kada mu je bilo šest godina. Ivan je najprije počeo s manjim stvarima koje je pokušao prisloniti na sebe, a one su se zadržavale. Vremenom je prešao na sve veće, a sada može na sebi držati oko 20 kilograma metala.

Ivanovim talentom svi su oduševljeni pa su ga krenule snimati čak i strane televizijske ekipe. Kada se to događalo, Ivan još ničeg nije bio svjestan - kaže nam njegova mama Snježana. "Kad su ga snimale strane ekipe, nije on toga bio svjestan, bio je premali i zaigran, nije znao da se to događa, njemu je sve to neobično", priča majka simpatičnog dječaka.

Budući da smo čuli da Stojiljković čak i liječi, zanimalo nas je je li to točno. "Da, to je točno, no time se još ne bavi puno. Mali je i ne želimo ga opteretiti pa pomaže pri boljkama nama u obitelji. Pomaže u svemu. Stavi rukicu na bolno mjesto i počne se znojiti, osjeti žarenje. Tada je osobi kojoj pomaže puno lakše", priča mama talentiranog i neobičnog dječaka.

Na sebi može nositi i više od 20 kilograma metala, no obitelj pazi da to ne radi kako se ne bi ozlijedio. Kolege u školi su se, kaže mama Snježana, već navikli na njegov talent, iako im je u početku bilo neobično. Kad je u pitanju Supertalent, Ivan kaže: "Ma što bude, bude, bitno je sudjelovati"!

