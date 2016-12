Biti student, biti kreativan, stvarati i djelovati za opće dobro zvuči kao nemoguća misija u današnje vrijeme. Potrebno je puno motivacije, hrabrosti i upornosti da se mladi čovjek odupre socio-društvenoj atmosferi. Mladi student glume iz Zagreba, Miro Čabraja, poduzetnim vještinama i znanjem, radom i predanošću uspijeva već 10 mjeseci voditi vlastito poduzeće La La Land koje se bavi organizacijom i edukacijom najmlađih kroz razne projekte.

Ideju je za pokretanje vlastite firme dobio nakon niza loših suradnji uz koje nije bilo moguće napraviti korak naprijed. U pripremi je bilo već nekoliko razrađenih projekata, a nove su ideje samo navirale. Već je prvi veliki projekt, edukativno-zabavno-znanstvena predstava za djecu Ti i Ja – znanstvenika dva, koju je sam osmislio i režirao, ostvarila značajan uspjeh.

Predstava traje 45 minuta i progovara o prijateljstvu dječaka Ja i djevojčice Ti koji se upoznaju i zajedno kreću u potragu za blagom. Na tom putu nailaze na razne prepreke, koje uz hrabrost i upornost uspješno rješavaju. Djeca su pritom aktivni sudionici potrage. Kroz igru, koja je poslužila kao dobar medij za komunikaciju s djecom, dotaknuo se tema iz kemije, prirode i društva, lijepog ponašanja i vrlina.

Zaključak je predstave, koja je izvedena više od 50 puta u raznim vrtićima, školama, kazalištima, na humanitarnim i ostalim događanjima, da je prijateljstvo najveće blago. O samom odjeku i poruci predstave 22-godišnji Miro navodi: „Prije otprilike mjesec dana, pri samom kraju izvedbe predstave, kad su dječak Ja i djevojčica Ti pronašli blago i došli do spoznaje da je njihovo prijateljstvo najveće blago, jedna je djevojčica iz publike glasno rekla svojoj prijateljici "Pa ti si moja prijateljica!" i zagrlila ju. To je bio jedan predivan trenutak koji mi je potvrdio da pouka predstave dolazi do srca mališana, što je najbitnije, i da ono čime se bavim ima smisla.“.

U predstavi, zajedno s Mirom glumi i Ana Maria Štefanac, također studentica glume. Nakon predstave glumci se druže s malim gledateljima i odgovaraju im na pitanja. Miro ističe da pitanja ima uvijek, zanima ih sve, od pokusa do načina na koji je napravio frizuru. Svi su njegovi projekti nastali na temelju jedne predstave za djecu koju je napisao i režirao. Tada je s njim surađivala i psihologinja Antonia Ćosić, a suradnja se nastavila. O kolegi psihologinja Ćosić kaže sljedeće: „Miro je inovativan, kreativan i perspektivan glumac. Užitak je gledati ga na pozornici, ali i surađivati s njime. Uvijek dođe pun ideja i zamisli i sve što ne zna, brzo nauči i što je još važnije, brzo primijeni. Zato se rado odazovem na njegove pozive na suradnju. To je pouzdana mlada osoba, našao je pravu granicu između ozbiljnog posla i dječje zaigranosti.“.

Miro ovih dana putuje u Beograd gdje mora dogovoriti audiciju i režiju za izvedbu predstave Ti i Ja – znanstvenika dva u srpskoj adaptaciji. Također, u novoj godini s izvedbom kreće nova predstava za djecu Kad narastem bit ću, a scenarij je s njim pisala studentica dramaturgije Dorotea Šušak. Tu je i nekoliko stalnih interaktivnih radionica za djecu kroz koje uče i zabavljaju se posredstvom iskustva i igre.

Predavanja i vježbe na fakultetu od 9 do 20 sati, pripremanje ispita, drugi glumački projekti, a pritom vođenje vlastitog poduzeća s aktualnim projektima i razrađivanje novih ideja ne ostavlja puno vremena za ostalo. „Dobra je organizacija na prvom mjestu. S obzirom da sam redovan student, kojem su predavanja od jutra do navečer, većina profesora ima razumijevanja i zbog toga sam im jako zahvalan. Svaki je moj uspjeh također i njihov.“, naglašava ambiciozni Miro. Svaku pauzu koristi za rad. Kad nađe slobodnog vremena, voli pisati i razrađivati nove scenarije.

Prvih je nekoliko mjeseci poslovanja za njega bilo malo zbunjujuće jer, kako ističe, nije ekonomist ni producent, a morao je početi voditi računa o troškovima. S vremenom je naučio voditi poduzeće i trenutno je zadovoljan financijskim stanjem. Ne žali zbog ičega i želja mu je nastaviti raditi na projektima vezanim uz umjetnost, jer ga to ispunjava i čini sretnim.