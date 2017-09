Shanaya Atkinson Jones oduševila je svojim glasom ali i rastužila životnom pričom.

Shanaya Atkinson Jones došla je na audiciju britanskog X factora i oduševila svojim glasovnim mogućnostima, no nije to sve čime je zaledila sve u studiju.

Shanaya ima tek 19 godina i oduvijek želi postati netko u svijetu glazbe. Stala je pred žiri i otpjevala "Say something", no više od toga iznenadila je svojom životnom pričom.

Djevojka je usvojena, a zahvaljujući svojim usvojiteljima uspjela je izaći na pravi put. Njezina tužna prošlost i snažna želja da uspije svih su raznježili.

Žiri joj je kazao kako vjeruje da je pred njom velika karijera.