Bugarska ljepotica Reni Radeva našla se u središtu seks skandala nakon što je na internetu objavljena njezina gola fotografija. Reni prošle godine završila je na drugom mjestu na izboru za Miss Bugarske, a zbog svog atraktivnog izgleda proglašena je i najljepšom nogometnom sutkinjom u Bugarskoj.

Ovih dana postala je glavna tema zbog golišavog selfieja koji je osvanuo na društvenim mrežama. Fotografiju je na svom Twitteru objavio i novinar Teodor Borisov, a mnogi bugarski mediji nagađaju da slika u javnost nije procurila slučajno nego namjerno. Navodno Reni fali pažnje, a ovim potezom itekako ju je dobila. 19-godišnjakinja se o skandalu još nije oglasila.

Naked photo of the football referee Reni Radeva is hit in Bulgarian websites.She finished on 2nd place in the last edition of Miss Bulgaria. pic.twitter.com/bVVIH2WYfn