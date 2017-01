Nakon što se Dejan Ketić prijavio u u show ''Ja imam talenat'', srpsku inačicu projekta Supertalent, gdje je pokazao svoj talent za repanjem i rasplakao žiri, Dejan je opet je uspio ganuti brojne ljude svojom teškom životnom pričom. Dvadesetogodišnjak je otkrio je kako je uspio pronaći svoje roditelje koji su ga napustili dok je bio beba, ali ga majka i otac ne žele vidjeti.

Dejan Ketić rodom je iz Žagubice, a odmah nakon rođenja roditelji su ga ostavili u domu za nezbrinutu djecu. Prije godinu dana upoznao je svoje roditelje, ali njegova priča nema sretan kraj. ''Kada sam saznao tko su mi roditelji, otišao sam kod njih. Ali više im se ne želim vratiti. Oni nisu imali opravdanje za svoju odluku da me ostave u domu i za sve što su mi uradili. Nisu mi mogli ni objasniti zašto su mi to napravili. Ne želim ih ponovno vidjeti, razočarali su me i povrijedili. Kada sam ih vidio svašta sam im rekao, jer sam bio bijesan i ljut na njih zato što su bili u stanju tako nešto napraviti. Ni oni mene ne žele vidjeti, ali ni ja njih. Nisu mi se ispričali, ništa mi nisu rekli, nisu mi željeli reći. To su loši roditelji koji su u stanju da tako nešto napraviti djetetu i tako pomisliti da su se riješili svega i završili sve svoje obaveze. A u stvari nije to baš tako'', ispričao je Dejan Ketić za Blic.

No, nisu svi ljudi loši. Dejan iza sebe ima, kako kaže, prijatelje koji ga okružuju i koji su bili oduševljeni njegovim nastupom. ''Najbitniji komenatar koji sam htio čuti bio je od Danice i Raste. Tek kada su mi rekli svoje mišljenje i mišljenje o pjevanju, bilo mi je puno lakše, jer njihov rad pratim'', rekao je Dejan.