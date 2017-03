Glumica Lily Collins kćerka je slavnog glazbenika Phila. U autobiografiji je otkrila koliko je njihov odnos bio težak.

Mlada glumica Lily Collins oprostila je svom slavnom ocu Philipu što nije bio otac kakvog je htjela dok je odrastala. 27-godišnjakinja je napisala pismo svom ocu, a objavila ga je u svojoj autobiografiji: "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me". U njoj je pisala i o odrastanju uz slavnog oca. "Opraštam ti što nisi uvijek bio tu za mene kad sam te trebala i što nisi bio otac kakvog sam očekivala. Opraštam ti pogreške koje si napravio. Iako se čini da je prekasno, nije. Još imamo vremena za napredak", napisala je Collins.

Osim toga, opisala je i svoju borbu s bulimijom i anoreksijom, što povezuje sa stresom zbog očevog trećeg razvoda. "Svi radimo vlastite izbore, i iako ne opravdavam neke od tvojih, na kraju dana trebamo shvatiti da ne možemo promijeniti prošlost. Učim prihvatiti tvoje postupke i reći kako se zbog njih osjećam", dodala je djevojka.

Inače, Lily je kćerka koju je Phil dobio u drugom braku, s Jill Tavelman, a odrasla je s majkom u SAD-u, daleko od svog oca. "Mnoge moje duboke nesigurnosti proizlaze iz odnosa sa ocem", zaključuje Lily.