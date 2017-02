Dok mladež diljem svijeta nema pojma što će sa životom, 19-godišnja Kylie Jenner gradi svoje poslovno carstvo, ali i ulaže novac. Naime, mlađahna starleta nedavno je kupila svoju četvrtu vilu. Da, da, dobro ste pročitali. Četvrta. Zvijezda showa "Keeping Up With the Kardashians" platila je 12 milijuna dolara luksuzan dom na Hidden Hillsu. Naravno, jednoj osobi treba sve što se u domu nalazi.

Tako je Kylie, da se nađe, kupila dom koji sadrži 11 kupaonica, 8 spavaćih soba, kino, bazen, spa, game room, teretanu, sobu za masaže i veliku kuhinju. I dok svijet prozival mladu Kylie zbog plastičnih operacija koje je dosad napravila, ona zarađuje veliki novac zahvaljujući svojoj popularnosti.

Sa sestrom Kendall ima liniju odjeće, ima vlastiti kozmetički brand koji se brzo širi, unosne ugovore s modnim brandovima, a uza sve je prava reality zvijezda...