Kandidatkinje za Miss Hrvatske morale su odgovarati na paprena pitanja.

Jesu li pametnije missice i manekenke ili liječnice i pravnice, bi li pristale na nemoralnu ponudu člana žirija ili zašto bi umjesto basnoslovnog jackpota radije izabrale - mir u svijetu. Na ova i druga škakljiva pitanja odgovaraju kandidatkinje izbora Miss Hrvatske. Otkrivaju nam jesu li predrasude o lijepim ženama, misicama i manekenkama istina ili samo mit.

Budući da kandidatkinje u velikoj završnici izbora Miss Hrvatske čekaju i škakljiva pitanja članova žirija, mi smo ih odlučili staviti u sličnu situaciju kako bismo provjerili njihovu snalažljivost, britkost jezika i brzinu rada moždanih vijuga.

Pred missice smo stavili brojna paprena pitanja, a kako su se snašle, pogledajte u našem video prilogu.

