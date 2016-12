Nakon četiri mjeseca borbe s izolacijom, međuljudskim odnosima i životom na selu Farma je dobila svojeg pobjednika. U teškim dvobojima kao najbolji ipak se pokazao 28-godišnji Goran Kaleb.

"Proteklih mjeseci na Farmi bilo je i lijepih i ružnih trenutaka. I svađa i mirenja, ali sve u svemu jedno jako dobro iskustvo za budućnost", kaže Goran.

Iz arene je izašao bogatiji za 500 tisuća kuna. Planove kako će potrošiti glavnu nagradu već ima. "Dogovorili smo se ja, Ante i Josipa, tko god bude da ćemo podijeliti novce na pola. Kupit ću si auto, uložit u kuću, napraviti neki apartmančić, vidjet ćemo još", kaže Kaleb.

Ovogodišnja, peta po redu sezona Farme obilovala je svađama ali i ljubavnim vezama. Među tri para koji su se pronašli na najpoznatijem seoskom imanju bili su pobjednik Goran i finalistica Josipa.

"Po pitanju mene i Josipe, ne znam, moramo popričat. Vidjeli su svi da mi nismo baš tu tipični neki par koji se voli ljubakati. Treba sjesti i popričati, a ne ići na brzinu u neke stvari", poručuje Goran.

S njim se slaže i Josipa. "Mi smo prijatelji i ostat ćemo prijatelji. Sve što će se dalje događati to je naša osobna stvar i mi ćemo je riješiti kao odrasli ljudi, a ne kao djeca od 15 godina", dodaje Josipa.

Drugačije planove ima Tomislav sa svojom Barbarom. Oni su bili i prvi par koji se zaručio na Farmi.



"Ja sam naglašavao u showu da sam ja osvojio glavnu nagradu, to je ona. Pola milijuna kuna malo je, ona vrijedi milijardu puta više. Svadba će biti to je normalno. Ići ćemo na proširenje obitelji, svaki čovjek normalan čovjek razmišlja o tome pa tako i ja", kaže Tomislav.

Sinjanin dobrog srca, najviše je puta dobivao imunitet gledatelja, no pobjeda mu je na kraju za dlaku izmaknula. "Žao mi je, ne mogu reći da nije. Propuštena prilika koja mi se pružila, ali opet u redu. Farma mi je bila jedan dio iskustva u životu", govori Gordan.

Tek sada slijedi pravo slavlje svih farmera s obiteljima, za koje imaju pregršt dojmova i priča, a svoje seosko imanje zasigurno će još dugo pamtiti.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.