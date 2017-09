Filip Dizdar konačno je ostvario svoj veliki san. Otišao je u New York i tamo upisao New York Film Academy.

Mladi i uspješni Filip Dizdar proveo je neko vrijeme u New Yorku, gdje se usvršavao, ali i uživao u gradu svojih snova. Otkrio je za DNEVNIK.hr kako je izgledao njegov boravak u Americi, zašto je tamo otišao te planira li se vratiti.

"Oko dvije godine sam obitelji i prijateljima najavljivao svoj odlazak u New York, a u glavi sam ga planirao puno dulje. Došao sam ovdje prije nešto više od dva mjeseca studirati "Screenwriting" na New York Film Academy. Kako predajem na sličnom tipu akademije u Hrvatskoj išao sam i u malu špijunažu da vidim kako to oni rade ovdje", priča Dizdar. Kaže kako ga je oduševila kvaliteta i susretljivost predavača koji su vrlo otvoreno pričali o svojim isustvima.

"Iako imam iskustva sa pisanjem scenarija i video produkcijom, ovdje sam uspio naći jednu novu perspektivu za svoj rad i naučio neke stvari koje se radujem isprobati i prenijeti svojim učenicima", dodaje Dizdar. Na akademiji je imao i zadatak snimiti scenarij za dugometražni film. "Odlučio sam se na komediju radnog naslova 'Lights, Camera, Run'. Profesori su nas vodili kroz cijeli proces od ideje, razvoja likova, poruke i svih ostalih sitnica koje čine dobro ispričanu priču. Iako sam scenarij pisao za film, planiram ga adaptirati u seriju i što prije početi snimati", kaže Filip o svojim planovima.

I mimo učenja i akademije, za Dizdara je život u New Yorku bio jedno posebno iskustvo. "New York me oduševio ponudom hrane i glazbe. U ova dva mjeseca uspio sam vidjeti Johna Mayera, Tame Impala, Washed Out i hrpu drugih manje poznatih, ali kvalitetnih glazbenika." Oduševila ga je i hrana. "Nakon eksperimentiranja s hranom, odlučio sam ove zadnje dane živjeti isključivo na vijetnamskoj kuhinji iz kvartovskog restorana. New York je grad u kojem uvijek možeš naći nešto što radi i nešto za raditi, i iako se sad pozdravljam s njim, mislim da ćemo se u budućnosti opet sresti", zaključuje Dizdar priču o svojoj njujorškoj avanturi.