Mate Rimac progovorio je o teškim trenucima.

Mate Rimac obećao je svojoj djevojci Katarini Lovrić da će obrijati bradu. I obećanje je ispunio.

Nakon što se odrekao brade i dobio potpuno novi izgled, Mate je objavio fotografiju na Facebooku, ali i uz fotku napisao emotivan status o teškom razdoblju koje je iza njega.

"Većina ljudi ne može ni zamisliti što smo moj tim i ja morali proći da dođemo tu gdje jesmo. Posljednjih sedam godina bilo je nevjerojatno teško. No posljednja godina... Ne mogu ni početi objašnjavati kroz što sam prošao (i mnogi bliski meni). Jednog dana ću to ispričati. No danas... Danas se sve promijenilo i konačno mogu ponovno disati. Tako dugo smo iščekivali ovaj dan da se činio poput fatamorgane, da se nikad neće dogoditi. Činio se tako blizu, a tako daleko. Konačno je tu i ostvario sam obećanje koje sam dao Katarini - nema je više", napisao je Mate nakon brijanja brade.



U srijedu je pak objavljena inforrmacija kako je kineska grupacija Camel Group, inače najveći azijski proizvođač baterija, dokapitalizirala tvtrku Rimac automobili s 30 milijuna eura.

Od uloženog iznosa tri milijuna eura preusmjereno je u sestrinsku tvrtku Greyp Bikes.

Ovu investiciju kompanija će iskoristiti za nove proizvode, proširenje proizvodnih kapaciteta i globalno širenje tvrtke.