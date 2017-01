Ella Dvornik na društvenim mrežama redovito objavljuje razne statuse, fotografije i videa kojim nas obavještava o događanjima iz svog života. Objavom zadnjeg videa u nizu poprilično je uspjela šokirati javnost. Ella je otkrila deset stvari koje javnost nije znala o njoj.

Na početku videa objašnjava kako njezina koža ipak nije toliko savršena kao na fotografijama i zato je video htjela snimiti u prirodnom izdanju. ''Za to i ovako i onako postoje mobilne aplikacije i plastični kirurzi. Naravno, mobilne aplikacije su ipak jeftinije'', komentirala je Ella koja je sa svega 17 godina preko modne agencije otišla živjeti na Tajvan. No, njezin struk širok 72 centimetra šokirao je modne agente kada su Ellu vidjeli uživo. ''Nakon što u mjesec dana nisam uspjela ništa zaraditi, uzeli su mi putovnicu i rekli mojoj mami da me neće pustiti doma pa je ona morala iskeširati novac i vratiti im smještaj i džeparac koji su mi davali'', otkrila je Ella.

I dok je Ella otkrivala kako njezini zubi zapravo nisu njezini, kako voli jesti vlastitu kožu i da je opsjednuta uredskim priborom njezino priznanje na kraju videa o fizičkom zlostavljaju najviše je šokiralo.

''Imala sam jednog dečka s kojim sam bila tri godine i koji me fizički zlostavljao. Moram priznati da mi taj period u životu baš i nije bio drag iako nisam znala točno što je to jer nitko nije puno pričao o tome. Taj dio mog života me poprilično obilježio. To fizičko zlostavljanje se nije događalo samo kod kuće, pred kraj se dogodilo i ispred mojih prijatelja. Kad su vidjeli što se dogodilo, jednostavno više nisam imala način na koji bih to sakrila od njih. Nakon što smo prekinuli imala sam noćne more. Uglavnom, da ne bi bilo da sam bila cura koja je mijenjala dečke kao čarape, uglavnom bih se zaljubila i bila u dugim vezama - ispričala je Ella za kraj videa i dodala da se nada da će veza s Charlesom biti posljednja jer joj se više ne da upoznavati druge muškarce'', priznala je Ella.