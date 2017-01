Dejana Ketića, koji je svojom tužnom pričom ganuo regiju i do suza doveo članicu žirija showa "Ja imam talenat", iznenadila je neočekivana posjeta. Glumica Danica Maksimović ispunila je svoje obećanje i posjetila mladića kojeg su još kao novorođenče ostavili roditelji.

Glumica je ostala zgrožena viđenim i razočarana što mladiću pomoć nije pružio nitko iz općine. "To gdje Dejan živi to nije trošna kuća, nije čak ni štala... To je toliko strašno da to nema nigdje. Mladić živi u bijedi, to je katastrofa. Ljudi okreću leđa kada ga vide na ulici, nije on birao svoju sudbinu", govori šokirana glumica koja je Dejanu odnijela nešto hrane i odjeće, a platila mu je i mjesečnu stanarinu.

"Nema što za jesti, danima nije jeo. Kad sam ga vidjela kako jede što sam donijela nisam mogla vjerovati, to je stvarno jedna velika tuga. Plakala sam kad smo se rastali, bilo mi je baš teško", ispričala je Danica za Blic.