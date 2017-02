Ne pada jabuka daleko od stabla! Poslovica je to koja u svakom slučaju vrijedi za glumicu Eciju Ojdanić i njenu kćerku Cvitu Viljac. Skromna djevojčica zablistala je u filmu Dejana Aćimovića, "Anka Brazilijanka", u kojem glumi rame uz rame Erica Cantone i Anđele Ramljak, ali i još mnogo poznatih glumačkih lica. Mezimica je Cvita bila na setu, a zadovoljna je i ona sama kako je sve ispalo. U intervjuu za Dnevnik.hr povjerila nam je i što joj je mama Ecija savjetovala kad je dobila glavnu ulogu.

Mama dala savjet: "Slava je iluzija"

"Bilo mi je zbilja super. Nekad mi je bilo vruće na snimanjima, nekad hladno, ali bilo mi je zbilja zabavno. Srećom sam se super snašla i bilo je jako zabavno", priča Cvita. Ne sjeća se previše savjeta starijih kolega, no mamin savjet urezao joj se u pamćenje. "Mama mi je dala savjete poput onih da slušam partnera, da je slava iluzija. Nisam dobivala puno savjeta na setu, koliko se sjećam".

"Cantona je jako drag, super je osoba"

Cvita je film snimala kao 10-godišnja djevojčica, a pomoć majke i cijele obitelji jako je dobro došla. "Mama mi je bila podrška, jako mi je pomagala. Nije bila jako iznenađena, uvijek mi je govorila da imam talenta, davala mi je veliku podršku". Ovim poslom bi se, kaže, sto posto htjela baviti u budućnosti! "Zbilja bi htjela, zbilja mi se jako svidjelo glumiti i biti na setu".

Ni školske obaveze Cvita nije zanemarila. "Dogovorila sam se s učiteljima da ću unaprijed napraviti neke testove. Bila sam treći razred pa nije bilo tako teško, nekoliko sam testova napravila unaprijed - i to je to", otkriva talentirana djevojčica. Opisala nam je za kraj i suradnju s Ericom Cantonom. "Bila sam jako uzbuđena, on je velika zvijezda. Pogledala sam na internetu kad je igrao nogomet. Jako je drag, pričali smo na engleskom, super je osoba, jako zabavna", zaključuje "Anka".