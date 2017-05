U moru svakodnevnih razvoda i poražavajuće statistike koja kaže kako u Hrvatskoj svaki treći brak završi razlazom, postoje i svijetli primjeri.

U ovoj priči koncentrirali smo se na ljubavi među zvijezdama. Znači, preduvjet da bi dospjeli u ovaj pregled bio je da i partnerica i partner budu poznate osobe. Jer čini se da upravo takve ljubavi na estradnom nebu najkraće opstaju.

Izgleda da su domaće zvijezde uspjele pronaći formulu uspjeha. Dovoljno je pogledati 22 godine koliko su u braku glumica Barbara i redatelj Lukas Nola. Da su još uvijek zaljubljeni kao prvoga dana dokazuje i činjenica da ih na fotografijama sa zagrebačke špice često možete vidjeti kako se drže za ruke.

"Ja sam antišefica, moj autoritet je ravan nuli", kaže glumica Barbara Nola.

Srebrni pir, odnosno sretnih 25 godina braka, ove će godine proslaviti Tihana Harapin i Saša Zalepugin.

Također, od dana kada su izrekli sudbonosno da za Anicu i Roberta Kovača prošlo je već 18 godina, od kojih su 16 proveli u braku. Inače, upravo ovaj par najbolji je dokaz kako se ljubavi ponekad isplati dati drugu šansu. Prvi put zaljubili su se kada je njoj bilo 18, a njemu 20 godina, no veza je tada potrajala tek nekoliko mjeseci. Šuška se kako je za njihov ponovni susret zaslužan upravo Zdravko Mamić.

"Imam svoje troje djece i svog muža i to treba sačuvati, neću dozvoliti da mi to netko sruši", kaže Anica Kovač.

Jedanaest zajedničkih godina u siječnju su proslavili glumci Bojana Gregorić i Enes Vejzović. Uz fotografiju vjenčanja, glumica je na društvenoj mreži objasnila tajnu njihove dugovječne ljubavi.

"Dvije sirove duše baciti na vrelo ulje od strasti. Pržiti dok se ne spoje u jedno. Dodati šaku smijeha, prstohvat snova i bezbroj nemoćnih buđenja od šećernog dječjeg plača. Pirjati na životu i iskušenju. Servirati za vječnost. Napomena: Ni u kom slučaju ne smanjivati vatru", napisala je Bojana.

Neki parovi već od prvog trenutka znaju da su suđeni jedno drugome. Tako su glumac Rade Šerbedžija i njegova dvadeset godina mlađa supruga redateljica Lenka Udovički odmah počeli živjeti zajedno. Upoznali su se 1990. godine, a vjenčali godinu dana kasnije. Ukupni bračni staž iznosi im 25 godina.

"Imamo ponekad i različite stavove, ali uz to osnovno poštovanje, jedno za drugo i spremnost da se posluša dobivamo dosada odlične rezultate", kaže Lenka.

Leonarda i Zvonimir Boban 10. prosinca proslavili su 24 godine braka. Par se upoznao 1989. kada je poznati nogometaš zapazio manekenku u usponu. Vjenčali su se pred matičarom u Milanu, a šest mjeseci kasnije u Zagrebu su priredili veliko crkveno vjenčanje. Danas je par bogatiji za petoro prekrasne djece.

Pravo čudo ljubavi dogodilo se glumcima Anji Šovagović i Draganu Despotu. Vjenčali su se nakon samo četiri dana, a ove godine proslaviti će 31 godinu braka. Anja priznaje kako joj se suprug nije svidio na prvi pogled, ali kad su se nekoliko godina kasnije ponovno sreli, znala je da je upravo on onaj pravi.

Ovih 7 parova zajedno ima 154 godine ljubavnog staža. Nije loše. I tko onda još može reći da su dugačke ljubavi među poznatim zvijezdama nemoguće.

Ovih 7 parova zajedno ima 154 godine ljubavnog staža. Nije loše. I tko onda još može reći da su dugačke ljubavi među poznatim zvijezdama nemoguće.