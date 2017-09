U emisiji "Petkom s Petkom" Bebek je predstavio singl i bio jako ganut što je upravo s Oliverom snimio singl "Ako voliš ovu ženu".

"Sjajan spot, izuzetno mi se sviđa. Prava umjetnost. Priznajem da sam u životu jako priželjkivao ovakvu pjesmu. Dogodilo se to 2017., da dobijem takvu pjesmu, kakvu želim cijeli život, a posebno mi je veliki, veliki užitak da sam, nakon svih dueta koje sam snimio, sada otpjevao jedan od najljepših, s dragim Oliverom", rekao je Bebek.

"Oliver, mislimo na tebe i evo, svim srcem navijamo da sve bude dobro", dodao je na to Dalibor Petko. "Stari morski vuk će se izvući, itekako", zaključio je Bebek.

