Sjećate li se najslađih prošlogodišnjih finalista Supertalenta koji su svojim plesom osvojili cijelu Hrvatsku? Evo gdje su danas i što rade.

Teško je iz sjećanja izbrisati ova dva preslatka klinca, koji su prošle godine na prvu osvojili i žiri i publiku te otplesali do finala Supertalenta. Osmogodišnji Leon dolazi iz Dugog Sela, a 11-godišnji Lukas iz Markuševca. Slatki i neodoljivi, no u isto vrijeme i vrlo radišni i marljivi. Malci su zahvaljujući Supertalentu stasali u prave velike zvijezde.

"Mene u Markuševcu stalno znaju pozdravljati i pitat jesi ti onaj dečko sa Supertalenta, ja im uvijek odogovrim da. Sad ne znam za njega. Ja kad sam kod bake i dide ili tu po Dugom selu šetam, svi su u čudu, kad me vide", kažu Malci.

U čudu je ostala i Ivana Banfić pa ih je odlučila ugostiti na svojem slavljeničkom koncertu. Dok mnogo starijim kolegama za to trebaju godine i godine, ovim superklincima pošlo je za rukom očarati i publiku u Lisinskom.

"Ja nisam imao tremu kad sam plesao. Ti? Ni ja nisam imao tremu, ali netko tko je tek počeo bi možda i imao. Da, definitivno", kažu Malci. Na njihov šarm nisu ostale imune ni učiteljice i profesorice u školi, no to ipak nije razlog zašto su Malci, osim na plesnom podiju, i u školi genijalci. "San svakog roditelja, poslušni, dobri. Svaki roditelj bi se trebao s njima usrećiti. I hvala Bogu da su im roditelji, vrlo, vrlo normalni, kaže trener Mario Vrbanec.

Njihova najveća ljubav još uvijek je kombinacija brakedancea i akrobatike. U ovih godinu dana dečki su napredovali i svladali mnoge nove pokrete. Lukas je upisao školu klavira, ali i otkrio još jedan svoj supertalent. Naučio je bitbox.

Ako smatrate da i vi posjedujete neki supertalent, ne propustite se prijaviti još danas na najveći svjetski talent show na 060 808 801 ili novatv.hr/supertalent. "Da nije bilo Supertalenta, nas dvojica ne bi naučili puno novih stvari. A najvažnije da nije bilo Supertalenta ne bi bilo ni nas. Ne bi se ni poznavali uopće", zaključili su Malci.

