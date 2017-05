Redatelj Žare Batinović tijekom svoje dugogodišnje karijere radio je spotove za brojne domaće estradnjake među kojima su Severina i Jelena Rozga.

Kroz objektiv redatelja Žare Batinović snimljeno je više od 150 video spotova. Jedan od naših najtraženijih redatelja proslavio se spotovima koje je počeo snimati još 90-ih za naše najpoznatije glazbenike. Daleka obala, Neno Belan, Parni valjak, Oliver Dragojević, Gibonni samo su neki od pjevača čije video uratke potpisuje ovaj osebujni redatelj. Gibonni kaže, počeci su bili najzanimljiviji.

"Rekao sam mu 100 puta vježbaj na drugima, nemoj na meni. Rekao sam mu dođi naučen, ali ok je bilo sve. On je jedan od najtalentiranijih ljudi što smo ih imali uopće ovdje u našoj zemlji. Vježbao je na nama i na mojim video spotovima i na Banu, TBF-u, Dalekoj obali cijeloj generaciji koja je bila kroz 90-te", govori Gibonni za In magazin.

Riječ je o nostalgičnoj izložbi na kojoj će se posjetitelji moći nasmijati starim fotografijama. "Bend s kojim sam počeo karijeru režisera spotova je Daleka obala. Tada se radilo drukčije nego danas", ističe Batinović koji se prisjetio suradnje sa Severinom i Jelenom Rozgom.

"I jednoj i drugoj od kože sam vidio samo ruke i komad obraza. Evo Severina, dolčevita, ispod ko zna koliko majica, dolčevita do brade... Nosio sam joj budnu od nekog medvjeda, imale su robe mali kamiončić. A sad su sve gole. Kad sam ja snimao ništa, znači ne ide me sa ženama", šali se Žare.

Napominje kako za dobar spot uvijek ide 70 posto - priprema, a onda tek preostalih 30 posto - snimanje. Radi bez scenarija i s minimalno ljudi na setu. Na glazbenu estradu gleda kao zabavu i kaže, upravo bi to trebala i biti. Odabrati najdražeg suradnika bilo mu je teško, no ipak je jednog pjevača izdvojio. "Oliver. S njim ne radiš s njim se odmaraš, a ovi drugi svi su nekako, sve to doživljavaju preemotivno", ističe.

Upravo Gibonni svojim spotovima plijeni pozornost publike, a nerijetko zbog njih završi i s nagradama u ruci, upravo zbog toga jako mu je važno kako će se pjesma - prikazati.

"Uvijek sam želio da to što radi bude malo nadrealno. On je dovoljno lud da može nekim simbolima, slikama, u nekim svojim vizijama može poštivati atmosferu pjesme, a to je već puno", dodaje Gibo.

Dugo toplo ljeto za Gibonnija će biti radno, u šali kaže, dobro da je tako. Unatoč brojnim gažama uspjet će odvojiti malo vremena i za sebe. "Nikad nisam bio ovisan o nekim hobijima. Moje slobodno vrijeme ide uz ljude koji mi nedostaju. Kad imam par dana za sebe onda budem s ljudima s kojim volim biti", otkriva pjevač.

