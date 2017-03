Mario Roth razvalio je kao Tina Turner, no probe za transformaciju koja mu je donijela pobjedu nisu bile nimalo lake.

Kako je i najavio uoči emisije, potrudio se na scenu showa Tvoje lice zvuči poznato izaći kao Tina Turner, a ne kao Mario Roth. Sudeći prema reakcijama, u tome je i uspio. Mobitel mu, kaže, nije prestao zvoniti.

"Ugrijao se za 10 minuta, imao sam osjećaj da držim ciglu u ruci koju sam maknuo netom prije s vatre, eto, tako je to izgledalo", govori Mario.

Nije bio lak zadatak utjeloviti Tinu Turner, nakon što je ljestvicu visoko podigao sjajni Mario Petreković svojom transformacijom. Iako je rado poslušao njegove naputke, najbolji savjet, kaže, dao je sam sebi. " "Poslušam druge, naravno, ali mi uvijek, na kraju krajeva, napravim po svom", priča Mario.

Kako je štikle dobio tek dva dana prije samog nastupa, nije imao mnogo vremena za vježbanje hodanja u njima, pa je umalo stradao na sceni. "Dogodilo mi se u trenutku dok sam onako mačkasto hodao da su mi listovi počeli otkazivati i zamalo sam završio na bini na koljenima, ali sam ja to nekako uspio izgurati, imao sam upalu listova dva dana nakon toga, moram priznati", otkriva Roth.



Stoga je, nakon transformacije u ženu, s iskustvom koje je stekao, svim pripadnicama ljepšeg spola od srca čestitao Dan žena. "Još jedino nismo osjetili kakva je to bol pri porodu, osjetio sam sve drugo, to još nisam i to ne mogu ni zamisliti, tako da drage žene, nije vam lako, svaka čast", poručuje Mario.

Mario se kune kako se svi podjednako trude, no ipak ga je jedna osoba oborila s nogu."Meni je definitivno najveće iznenađenje bila Nives Celzijus. Ja sam tek sada imao prilike malo bolje upoznati Nives i Nives me definitivno oduševila, prije svega kao osoba, jer je Nives brižna majka, Nives je jako dobar prijatelj i Nives je jedna osoba koja zrači tom jednom toplinom i dobrotom i tom jednom jednostavnošću i zato smo je svi jako zavoljeli", kaže pjevač.

Iako podržava svačije pravo na mišljenje, Mario je oštro osudio lavinu kritika na račun Ane Gruice."Ono što ja ni u kojem trenutku jednostavno ne mogu podržati i užasno mi smeta kada počnu vrijeđanja. Mislim da je Ana svoj posao odradila kako je najbolje u tom trenutku ona mogla, ipak je to bila prva emisija, mi smo svi imali tremu, to je potpuno normalno. Ana će puno toga pokazati, Ana puno toga može. Mišljenja drugih ljudi nisu bitna. Mislim da prije svega treba biti realan, prije svega treba biti čovjek, treba biti kulturan i da treba biti pristojan, i na takav način se komunicirati može, sve ostalo je stvar kućnog odgoja i nekulture", kaže Mario. Hoće li upravo Ana ili, pak, netko drugi zablistati u sljedećoj emisiji, saznajte već ove nedjelje na programu Nove TV.

