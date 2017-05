Nives Celzijus, Mario Roth, Mia Anočić Valentić i Bojan Jambrošić u finalu su showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Nije nedostajalo u četvrtoj sezoni TLZP-a ni suza ni smijeha, ni uspjeha ni razočaranja. No, mnogi su priznali da ih je iznenadio talent Nives Celzijus. "Možda su mislili da sam katastrofa pa je lako iznenaditi ako si iole dobar", komentirala je tu činjenicu Celzijus. Prava miljenica publike bila je i glumica Mia Anočić Valentić. "Zezaj se, to je najbolja uputa za ovaj show. To stvarno pali", dodala je Mia.

Treći finalist showa, Mario Roth, također je svojim transformacijama osvojio gledatelje i žiri. Uz njega, tu je i Bojan Jambrošić. Pomaknuo je showom, kaže, neke vlastite granice. "Počeo sam pjevati tonove koje dosad nisam", kazao je.

A prije nego je show krenuo, bojali su se raznih stvari. Roth se pribojavao transformacija u dive kao što su Whitney Houston i Mariah Carey, dok se Nives bojala muških uloga, u kojima je na kraju zablistala. "Ne znam kako će sakriti sve ovo što treba sakriti", smijala se svojedobno Celzijus. A sada, tko zna, jasno je samo to da će netko od ova četiri kandidata odnijeti pobjedu u četvrtoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato".

