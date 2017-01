Na koncertima se bez njih ne može, no javnost o njima zna vrlo malo. Oni su pjevači iz sjene, popularno nazvani prateći vokali.

Pjevaju kao slavuji pod svjetlima pozornice, ali ne u prvom već u drugom redu. Bez njih je koncert nezamisliv. Oni su zvijezde iz sjene.

''Ja to uopće ne doživljavam tako, izvan sjene. Jer ja sam stalno tu i glazba je nekako moj životni poziv, moj odabir. Ono što ja živim svakim danom i radim jer ja zaista jako puno radim i u studiju, ono što se ne vidi, što ljudi ne vide'', kazala je Darija Hodnik, dugogodišnji prateći vokal.

''Mi smo jedna ekipa koja uživa biti na pozornici zajedno'', tvrdi Nataša Mirković.

Iza ove su ekipe godine zajedničkog rada. U kojima su proživjeli lijepe trenutke i različite anegdote. Na brojnim putovanja bilo je pucanja guma, ali i potpetica.

''Najslavnija od svih anegdota je da sam ja na koncertu Crvene jabuke u Domu sportova pala na drugoj pjesmi s pozornice. Tako da, ima tu stvarno svega, i padova i uspona, ali nekako to sve prođemo s osmijehom, pa se na kraju smijemo, eto kao ti i ja večeras'', prepričava Hodnik.

Česti su gosti na albumima poznatih pjevača, a još češće su im pratnja na velikim koncertima. Koliko su pjesama otpjevali, ne pamte, baš kao ni tekstove.

''Inače back vokali jako slabo pamte, to je još jedna stvar zbog koje je nama teško bit ''lead''. Mi uvijek moramo imat neki papir, nekakve note jer je puno pjesama u igri i teško je to sve zapamtiti. S druge strane, ako s nekima često surađuješ, s vremenom naučiš to napamet'', otkriva Mirković.

''Pa ja još nisam nijednu naučio. Ja sve čitam'', nadodao je Vladimir Pavelić Bubi.

Najdraže izvođače ne mogu izdvojiti. Posao se najbolje radi kad vam je, u trenutku dok s njim pjevate, baš taj pjevač najdraži.

''Njihova osnovna dužnost je da pjevaju bolje od lead vokala. Oni su tu da funkcionira zaista kako treba. U jednom trenutku vjerojatno ljudi osjete potrebu da se pojave naprijed, na svjetlu. Neki to ne osjete nikad, neki osjete'', kazao je glazbenik Nikša Bratoš.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.