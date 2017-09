Saša Zalepugin i Tihana Harapin Zalepugin upoznali su se davne 1974. godine, no među njima je zaiskrilo puno kasnije...

Prije točno 25 godina svoju ljubav su ovjekovječili Tihana Harapin i Saša Zalepugin. Dogodilo se to nakon pet godina veze, i to kad ju je Saša iznenada zaprosio na Ibizi. "Priprema je trajala mjesec dana zato što me Saša zaprosio na Ibizi 18.07., slavili smo njegov rođendan i onda je on rekao pa hoćemo tvoj rođendan proslaviti tako da se vjenčamo. Moj rođendan je 28.08. I dok se nije predomislio, ja sam rekla da", prisjeća se Tihana.

"Ja sam, moram priznati, izbjegavao drugi brak, ali kad smo došli tamo i kad sam došao u situaciju da na tako jednom romantičnom mjescu, onda sam joj rekao: Mi ćemo se vjenčati kad se vratimo u Zagreb". Bojali su se tada, kažu, da će padati kiša na dan svadbe, no bio je to predivan, sunčan dan. "Ja sam uvijek izlazio van, bio sam više vani nego u kući, ali od trenutka kad sam stupio u brak s Tihanom, ja sam isključivo bio doma i nikad bez Tihane nisam išao nigdje", otkriva Zalepugin. Dodaje da je to tako kada se radi o pravoj ljubavi.

Iako je među njima 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša prvi su se put upoznali 1974. godine. No, između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to - to. Što su još otkrili o svojoj ljubavi i zajedničkim godina, pogledajte u prilogu IN magazina.

