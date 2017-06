Miroslav Škoro predstavio je novi album i dotaknuo se svoje obitelji, ali i kolega o kojima nema najbajnije mišljenje.

Miroslav Škoro je u Oceanovih 9. No ovdje nije riječ o filmu, već je on, pojašnjava svoju šalu, deveti hrvatski glazbenik koji se može pohvaliti notnim albumom Zabavnih melodija. Teško je ovdje ujediniti baš sve pjesme koje su izašle iz Škorine glazbene radionice. Gotovo jednako zahtjevno kao odgonetnuti kojoj ulozi, onoj pjevača, tekstopisca, skladatelja ili diskografa, najviše naginje. No priznaje Škoro da je ipak malo usporio. Kaže, stvara se onoliko koliko je potrebno da sustav ostane upaljen.

"Kada čovjek pređe određene godine i postigne određene rezultate, teško mu je kopati po džepovima i tražiti razlog za stih", kaže Miroslav Škoro. Prvu je ploču, priznaje, napravio u svega, a danas mu je za nju potrebno i po pet godina. No i vremena su se promijenila te glazbenici katkad imaju osjećaj da pjesma zaživi na internetu i prije nego što je oni dovrše u studiju. S ubrzanim stilom života ovaj se glazbenik nosi na svoj način. Nije mu teško rano ustati i obići. "Prije sam kad bi me pitali što bih bio da nisam javna osoba, rekao da bih bio ribar. Sada bih bio", kaže Škoro. Za svoja je vina već dobio i nagrade. A osmjehnuti bi mu se mogla i nagrada za hit godine. Točnije, njegova pjesmanominirana je za glazbenu nagradu publike -

"Nažalost, Porinom vladaju oni koji teško mogu napunit svoju garažu, uz dužno poštovanje", dodaje Škoro. Škorine pjesme koje su osvojile publiku, najdraže su. Ovaj se glazbenik ponosi svojom glazbeno taleniranom djecom te se nada da će sin biti popularniji od njega. Škorini glazbeni kolege ne štede lijepe riječi kada govore o njemu. "Super zafrkant. Tako je uvijek zabavno s njim u društvu, nasmijala sam mu se toliko puta. Taj stand up koji radi na koncertima, to nitko ne radi u Hrvatskoj", kaže. A u svemu što radi, Škoro kaže, pokreću ga emocije. Ma koliko se god trudio biti racionalan, one su te koje prevladaju. " Izdržao bih ja i u politici da nisam toliko emotivan. Jednostavno taj dar koji dobijemo, mi koji se usudimo pokazati nešto što smo sami stvorili ni iz čega, ipak je zasnovan na emociji", kaže Škoro.Nedavno je četiri puta zaredom napunio dvoranu Lisinski . Za intimnije koncerte radije se odlučuje jer voli čuti kako ljudi s njim pjevaju i smiju se njegovim šalama. "Ja sam toliko dirnut time da mi kane suza na oko, ali radosnica. Jer to je najljepši osjećaj, ali najteža kategorija", zaključio je Škoro. Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.