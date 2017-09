Već u prvoj epizodi Supertalenta očekuje vas pregršt zabavnih i uzbudljivih nastupa. Jedan od onih, o kojima će se zasigurno govoriti, jest onaj dvanaestogodišnjeg dječaka iz Koprivnice.

Stiže nam jesen, a s njom i peta sezona Supertalenta koja počinje već ove nedjelje. I ove godine su pod svjetla reflektora i pred četveročlani žiri zakoračili brojni talenti. Već u prvoj epizodi Supertalenta očekuje vas pregršt zabavnih i uzbudljivih nastupa. Jedan od onih, o kojima će se zasigurno govoriti, jest onaj dvanaestogodišnjeg dječaka iz Koprivnice koji svojim tijelom privlači metal.

"Baka je stavljala, probala je na mene staviti žlicu, vidjela je to na televiziji, i ona je stajala i onda je probala sve više", priča Ivan Stojiljković. Žiri je fascinirao i ples na visećem obruču, a raznježio nastup šestogodišnjaka koji zna glavne gradove svih država svijeta.

Nino Avdić čitao je u knjigama i naučio sve glavne gradove svih država svijeta. Kaže da je s dvije godine naučio države, a s četiri godine znao je sva slova. Što nas još sve očekuje, tko je hrvatski Spužva Bob te hoće li Roza Hipnoza uspjeti hipnotizirati svoju ribicu Đozefinu, ali i publiku i žiri, saznajte već ove nedjelje na programu Nove TV.

