Nekada da si olakšamo, a nekada da bismo postigli svoj cilj. No više ili manje namjerno - lažemo svi.

Više ili manje namjerno, lažemo svi. Ma koliIki maheri u tome bili, uvijek postoje znakovi koji će nas razotkriti. Stručnjaci za govor tijela upozoravaju na niz neverbalnih signala koji će nam pokazati da nam netko laže.

Proučavanje govora tijela datira još iz antičkog doba kad su Kinezi i Arapi na vrlo zanimljiv način znali prepoznati lažljivce.

"Dali bi vam na gutanje suhi rižin prah i ukoliko bi ga ispljunuli mokrog, to znači da vam sluznica dobro radi i ne bi vas optužili, ukoliko bi ispljunuli suhi prah i značilo bi da su vam usta suha. Tako da često puta se zna tumačiti i često pijenje vode i ta žeđ je kao uzimanje vremena" kaže voditeljica studija Odnosa s javnošću Stana Odak Krasić za IN Magazin.

Ne čudi, stoga, da za ovim trikom nesvjesno posežemo i danas. Nervozni pokreti također mogu biti pokazatelj da netko ne govori istinu.

"Izrazi nervoze, rad rukama, rad nogama, pa i položaj tijela gdje se malo meškoljite u stolici, ne mora nužno značiti da lažete nego i da ste nesigurni", dodaje Odak Krasić.

Stoga je najsigurnija metoda proučavanje facijalne ekspresije, odnosno izraza lica.

"Kažu da se ljudi čohaju po nosu, da se po uhu diraju, da gledaju u desnu stranu, čini mi se, kad traže misao koja nije istinita", kaže kolumnistica Andrea Andrassy.

"Pogled desno gore bi značio da lažem, a pogled lijevo gore razmišljam i dosjećam se neke situacije", dodaje Odak Krasić.

"Ljudi te ne gledaju u oči, iako su neki toliko uvježbani kao na detektoru laži, tako da je neke teško razotkriti", kaže pjevačica Nera Stipičević.

A pažnju, upozoravaju stručnjaci, treba obratiti i na položaj tijela.



"Osoba koja govori istinu onda ekspresijom tijela više pojačava taj dojam onoga što govori. Osoba koja laže malo je stisnutija, odnosno geste tijela su usmjerene prema sebi. Jer to iskazuje neku otvorenost. Međutim, tu treba biti oprezan jer nekad vam i garderoba i odjeća diktira kako ćete zauzeti položaj tijela", kaže Stana Odak Krasić.

"Ja znam prepoznati laž samo ako mi netko kaže da je slagao. Znam da postoji neverbalna komunikacija, govor tijela i to, ali još nisam odgonetnuo na koji način to prepoznati. Ja sam najveći naivac na svijetu, mene možeš slagati, ja ću sve povjerovati", kaže Boris Đurđević. A na pitanje upućeno njegovoj supruzi Valeriji iskorištava li to prilikom kupnje cipela odgovorila je: "pa nisam tip žene koji pati na cipele i torbe. Mislim da smo mi jedan od najiskrenijih parova na svijetu".

Kada lažemo, često naše tijelo neverbalno nije u skladu s onim što verbalno izgovaramo. Svatko od nas razvio je svoj mali intuitivni detektor laži, a evo kakvim se trikovima služe ove dame:

"Imala sam jednog dečka, davno prije, svaki put kad bi lagao, završio bi rečenicu s riječi "je****", dodaje Andrea Andrassy.

"Ja imam intuitivni osjećaj da nešto nije u redu, evo, ja ne mogu to drugačije objasniti, ja samo osjetim da nešto nije u redu", kaže glumica Ana Vilenica.

Stoga, vjerujte vlastitoj intuiciji. Kao i u svemu ostalom u životu, ona vam je najveći saveznik. I zapamtite - laži ionako idu na dušu onih koji ih izgovaraju.

